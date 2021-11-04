6 milyon için ipucu geldi, maliyet hesabı yapıldı! EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te mi? Kimleri kapsayacak? EYT'de sürpriz adım!

Sene ve prim şartlarını tamamlamış, emeklilik için yaşı bekleyenler ile ilgili çalışma haberleri gündemde sıklıkla konuşulmaya başlandı. Hükümet tarafından yapılan çalışmalarla ilgili ilk ipuçları gelmeye başladı. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve EYT'liler için gelir artışını destekleyen sosyal paketlerin hazırlandığı bildirildi. EYT'li vatandaşlar bu çalışmaların kendisini etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör EYT gelişmeleri hakkında yaptığı açıklamada durumu hukuksuzluğun giderilmesi olarak yorumladı ve çalışmaların bir takım formüllerle birlikte başlatıldığını belirtti. Peki, EYT ne zaman çıkacak 2021? EYT son dakika gelişme Meclis'e geldi mi? İşte tüm merak edilenler!