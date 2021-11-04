6 milyon için ipucu geldi, maliyet hesabı yapıldı! EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te mi? Kimleri kapsayacak? EYT'de sürpriz adım!
EYT'de sürpriz adım! 6 milyon için ipucu geldi, maliyet hesabı yapıldı! EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te mi? Kimleri kapsayacak? Ülkemizde son senelerin en çok tartışma konularından birisi olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu için çözüm bekleniyor. Yaklaşık 6 milyon EYT'li vatandaş emekli olabilecekler mi? 2021'de EYT düzenlemesi çıkacak mı? EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Hükümet tarafından yapılan çalışmalarla ilgili ilk ipuçları gelmeye başladı. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve EYT'liler için gelir artışını destekleyen sosyal paketlerin hazırlandığı bildirildi.
Sene ve prim şartlarını tamamlamış, emeklilik için yaşı bekleyenler ile ilgili çalışma haberleri gündemde sıklıkla konuşulmaya başlandı. Hükümet tarafından yapılan çalışmalarla ilgili ilk ipuçları gelmeye başladı. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve EYT'liler için gelir artışını destekleyen sosyal paketlerin hazırlandığı bildirildi. EYT'li vatandaşlar bu çalışmaların kendisini etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor.
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör EYT gelişmeleri hakkında yaptığı açıklamada durumu hukuksuzluğun giderilmesi olarak yorumladı ve çalışmaların bir takım formüllerle birlikte başlatıldığını belirtti. Peki, EYT ne zaman çıkacak 2021? EYT son dakika gelişme Meclis'e geldi mi? İşte tüm merak edilenler!
Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör EYT'den belirlenecek yeni asgari ücrete kadar çok sayıda önemli konu hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
EYT'LİLER İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA VAR
EYT'lilerin durumunun düzeltilmesi hukuksuzluğun giderilmesi anlamına geliyor. Hükümet bununla ilgili çalışıyor. Bir takım formüller var. Maliyet hesabı var.
Aylık maliyetin 2 milyar lira olduğu belirtiliyor. Bunların hepsi masaya yatırılıyor. 6 milyon kişi EYT'i bekliyor. Hepsi hükümetin masasında.