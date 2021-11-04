İş Bankası duyurdu: Yarı fiyatının bile altında! Servet ödemeden ev sahibi olabilirsiniz! 2+1 dubleks daire sadece 165 bin TL'ye satışta!

Konut sahibi olmak isteyenler uygun fiyatlı ev almanın yollarını araştırıyor. İş Bankası tarafınca Kasım ayına özel yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Banka konut satışı kapsamında 2+1 dubleks daireyi 165 bin TL'ye satışa çıkardı. Piyasa şartlarının altında satılması sebebiyle birçok kişi bankalar tarafınca gösterilen icralık konutları inceliyor. Bu doğrultuda İş Bankası'nın sitesinde yayınlanan dubleks daire ilanına nasıl teklif verileceği, ihaleye katılım şartlarının neler olduğu dört gözle beklenen mevzular arasında yer aldı. Bu ihalelerde genellikle açık artırma usulüyle en yüksek öneriyi veren şahıs icradan satılık daire almaya hak kazanıyor. İşte Türkiye İş Bankası 2+1 dubleks daire 165 bin TL fiyatıyla konut fırsatı...