İŞKUR ile okullara 10 bin TYP işçi alımı daha yapacak! İşte MEB TYP müracaat tarihi ve şartları! MEB son dakika duyurdu
MEB son dakika duyurdu: İŞKUR ile okullara 10 bin TYP işçi alımı daha yapacak! İşte MEB TYP müracaat tarihi ve şartları! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından okullara TYP'den temizlik elemanı alınacağı müjdesi geldi. İŞKUR üzerinden toplamda 10 bin TYP işçi istihdamı yapılacağının duyurulması üzerine adaylar gerekli şartları ve başvuru tarihi hakkında araştırmalar yapmaya başladı.Peki; MEB 10 bin TYP alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir? İşte tüm merak edilenler!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam müjdesi haberi geldi. MEB okullara TYP kapsamında 10 bin işçi alımı daha yapılacağını duyurdu. Bakan Özer yaptığı açıklamada, "10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." ifadelerine yer verdi. İŞKUR ile yapılacak TYP alımları ile adaylardan, kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak gibi belli başlı şartlar aranacak. Peki; MEB 10 bin TYP alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler ve tüm merak edilenler haberimizde!
BAKAN ÖZER'DEN 10 BİN TYP'Lİ MÜJDESİ
MEB'in 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 57 bin 108 okulda 71 bin kadrolu temizlik görevlisi bulunduğunu belirterek, bu süreçte 42 bin temizlik elemanı aldıklarını anlattı.