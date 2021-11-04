İŞKUR ile okullara 10 bin TYP işçi alımı daha yapacak! İşte MEB TYP müracaat tarihi ve şartları! MEB son dakika duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam müjdesi haberi geldi. MEB okullara TYP kapsamında 10 bin işçi alımı daha yapılacağını duyurdu. Bakan Özer yaptığı açıklamada, "10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." ifadelerine yer verdi. İŞKUR ile yapılacak TYP alımları ile adaylardan, kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak gibi belli başlı şartlar aranacak. Peki; MEB 10 bin TYP alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler ve tüm merak edilenler haberimizde!