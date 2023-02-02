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Haberler Ekonomi Şubat ayı 2023 Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, YATTI MI? e-Devlet sorgulama ekranı!

Şubat ayı 2023 Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, YATTI MI? e-Devlet sorgulama ekranı!

takvim.com.tr
02.02.2023 13:51 - Son Güncelleme: 02.02.2023 13:51
Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, YATTI MI? Şubat ayı 2023 Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Şubat ayının gelmesiyle beraber aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Aile Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen devlet desteği her ay düzenli olarak maaş gibi yatıyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 850-1250 TL arasında ödenen sosyal yardım parasının zamlanıp zamlanmadığı da merak konusu. Peki, Şubat ayı 2023 Aile Destek Ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, YATTI MI? Şubat ayı 2023 Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, YATTI MI? Şubat ayı 2023 Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Şubat ayı ödemeleri için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, YATTI MI? Şubat ayı 2023 Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, YATTI MI? Şubat ayı 2023 Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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