Şubat ayı 2023 Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, YATTI MI? e-Devlet sorgulama ekranı!
02.02.2023 13:51 - Son Güncelleme: 02.02.2023 13:51
Şubat ayının gelmesiyle beraber aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Aile Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen devlet desteği her ay düzenli olarak maaş gibi yatıyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 850-1250 TL arasında ödenen sosyal yardım parasının zamlanıp zamlanmadığı da merak konusu. Peki, Şubat ayı 2023 Aile Destek Ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? İşte detaylar...