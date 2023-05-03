EYT'de Staj sigortası + 5000 prim + 50-55 yaş! 1999'dan 2008'e kadar SGK 2023 emeklilik yaş-prim tablosu! Emekliliğe 1 kala 2000 sonrası hesabı değişti!
EYT sonrası yeni emeklilik reformu gündeme geldi. Geniş kapsamlı çalışma sonrası düzenlemede son kararı Başkan Erdoğan verecek. Böylelikle EYT'de kapsam genişleyecek, 2000 sonrası için kolaylıklar sağlanacak. İşte son gelişmeler haberimizde.
EYT sonrası milyonlarca kişi emekli oldu. Ancak EYT yasası sonrası emeklilik için yeni adımlar atılmaya başlanıyor. 2000 sonrası sigortalılar için yeni prim ve yaş indirimi masaya geldi. 3600 primle kısmi emeklilikle ilgili de yeni çalışmalar gündemde. Öte yandan staj sigortası için AK Parti kanadından seçim sonrası emeklilik imkanı verileceğinin sinyali geldi. Peki, yeni emeklilik reformu ne zaman geçerli olacak? Kademeli emeklilik şartları nasıl olacak? İşte konu hakkında detaylar...
Bunun yanında SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü seçim sonrası masaya gelecek. Seçim sonrası yeni dönemde emekli olma koşullarını içeren köklü reform yapılacak. Yapılacak teknik ve bütçe çalışması sonrası son kararı Başkan Erdoğan verecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'KÖKTEN ÇÖZÜN' TALİMATI SONRASI EYT'DE YAŞ ŞARTI KALKTI
Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
3600 ek gösterge => 5,3 milyon memur ve memur emeklisi
Sözleşmeli memura kadro => 500 bin çalışan
EYT düzenlemesi => 4,7 milyon vatandaş
EYT İÇİN SGK ÇALIŞANLARI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası maaş bağlanma işlemleri için SGK merkezlerinde geceli gündüzlü mesai sürüyor. Daha önce ayda 35-40 bin maaş bağlayan SGK, günde 20 bin işlemi gerçekleştiriyor.