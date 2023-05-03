EYT’de Staj sigortası + 5000 prim + 50-55 yaş! 1999’dan 2008’e kadar SGK 2023 emeklilik yaş-prim tablosu! Emekliliğe 1 kala 2000 sonrası hesabı değişti!

EYT sonrası milyonlarca kişi emekli oldu. Ancak EYT yasası sonrası emeklilik için yeni adımlar atılmaya başlanıyor. 2000 sonrası sigortalılar için yeni prim ve yaş indirimi masaya geldi. 3600 primle kısmi emeklilikle ilgili de yeni çalışmalar gündemde. Öte yandan staj sigortası için AK Parti kanadından seçim sonrası emeklilik imkanı verileceğinin sinyali geldi. Peki, yeni emeklilik reformu ne zaman geçerli olacak? Kademeli emeklilik şartları nasıl olacak? İşte konu hakkında detaylar...