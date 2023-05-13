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Haberler Ekonomi Emeklilik kapsamında 3600 prim gün sayısı güncellendi! 2000 sonrasına 50-55 yaş barajı kadar indirim! SGK Kadın, erkek için kesenek ödeme süresi değişiyor! 2-4 yıl arası...

Emeklilik kapsamında 3600 prim gün sayısı güncellendi! 2000 sonrasına 50-55 yaş barajı kadar indirim! SGK Kadın, erkek için kesenek ödeme süresi değişiyor! 2-4 yıl arası...

EYT ile milyonlarca kişiye emeklilik hakkı tanındı. Ancak bu hakkı kıl payı kaçıranlar için yeni imkanlar geliyor. Bu kapsamda devreye 3600 günden emeklilik giriyor. Kısmi emeklilik için masaya yaş şartının düşmesi veya kaldırılması üzerine çalışmalar geldi. Peki, kısmi emeklilik şartları değişecek mi? Kimler 3600 primle emekli olabilecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr
13.05.2023 13:48 - Son Güncelleme: 13.05.2023 13:48
Emeklilik kapsamında 3600 prim gün sayısı güncellendi! 2000 sonrasına 50-55 yaş barajı kadar indirim! SGK Kadın, erkek için kesenek ödeme süresi değişiyor! 2-4 yıl arası...

Türkiye'de yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi şartları yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe giriş geçmişine bakılırsa kimi zaman düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. 15 yıl sigorta süresini dolduran kişiler erken emeklilik hakkını elde edebilecek. Bunun için yaş şartının esnetilmesi gündeme geldi. Peki, kimler kısmi emekli olabilir? İşte detaylar...

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Emeklilik kapsamında 3600 prim gün sayısı güncellendi! 2000 sonrasına 50-55 yaş barajı kadar indirim! SGK Kadın, erkek için kesenek ödeme süresi değişiyor! 2-4 yıl arası...

Kısmi emeklilikle ilgili milyonlarca vatandaşın gözü kulağı SGK'ya çevrilmiş durumda. Peki, 3600 günle emeklilik mümkün mü?

Emeklilik kapsamında 3600 prim gün sayısı güncellendi! 2000 sonrasına 50-55 yaş barajı kadar indirim! SGK Kadın, erkek için kesenek ödeme süresi değişiyor! 2-4 yıl arası...

Türkiye'nin uzun süredir gündemini meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasal düzenlemeler nihayet tamamlandı. Milyonlarca kişi bu sayede emeklilik hakkı elde edebildi. Mart ayında başlayan EYT başvuruları sonrasında Nisan ayı itibariyle EYT'lilere ilk maaşları da ödendi.

Emeklilik kapsamında 3600 prim gün sayısı güncellendi! 2000 sonrasına 50-55 yaş barajı kadar indirim! SGK Kadın, erkek için kesenek ödeme süresi değişiyor! 2-4 yıl arası...

EYT yasası kapsamı dışında kalan bir düzenleme ise yakından takip ediliyor.

Emeklilik kapsamında 3600 prim gün sayısı güncellendi! 2000 sonrasına 50-55 yaş barajı kadar indirim! SGK Kadın, erkek için kesenek ödeme süresi değişiyor! 2-4 yıl arası...

Kısmi emeklilikle ilgili detaylar ortaya çıktı. EYT'yi kaçıranlar için kısmi emeklilik avantajlı sayesinde pek çok kişinin de emekli olma hakkı elde etmeleri sağlanacak.

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