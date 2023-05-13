Emeklilik kapsamında 3600 prim gün sayısı güncellendi! 2000 sonrasına 50-55 yaş barajı kadar indirim! SGK Kadın, erkek için kesenek ödeme süresi değişiyor! 2-4 yıl arası...
EYT ile milyonlarca kişiye emeklilik hakkı tanındı. Ancak bu hakkı kıl payı kaçıranlar için yeni imkanlar geliyor. Bu kapsamda devreye 3600 günden emeklilik giriyor. Kısmi emeklilik için masaya yaş şartının düşmesi veya kaldırılması üzerine çalışmalar geldi. Peki, kısmi emeklilik şartları değişecek mi? Kimler 3600 primle emekli olabilecek? İşte detaylar...
13.05.2023 13:48 - Son Güncelleme: 13.05.2023 13:48
Türkiye'de yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi şartları yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe giriş geçmişine bakılırsa kimi zaman düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. 15 yıl sigorta süresini dolduran kişiler erken emeklilik hakkını elde edebilecek. Bunun için yaş şartının esnetilmesi gündeme geldi. Peki, kimler kısmi emekli olabilir? İşte detaylar...
Kısmi emeklilikle ilgili milyonlarca vatandaşın gözü kulağı SGK'ya çevrilmiş durumda. Peki, 3600 günle emeklilik mümkün mü?
Kısmi emeklilikle ilgili detaylar ortaya çıktı. EYT'yi kaçıranlar için kısmi emeklilik avantajlı sayesinde pek çok kişinin de emekli olma hakkı elde etmeleri sağlanacak.