Emeklilik kapsamında 3600 prim gün sayısı güncellendi! 2000 sonrasına 50-55 yaş barajı kadar indirim! SGK Kadın, erkek için kesenek ödeme süresi değişiyor! 2-4 yıl arası...

Türkiye'de yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi şartları yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe giriş geçmişine bakılırsa kimi zaman düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. 15 yıl sigorta süresini dolduran kişiler erken emeklilik hakkını elde edebilecek. Bunun için yaş şartının esnetilmesi gündeme geldi. Peki, kimler kısmi emekli olabilir? İşte detaylar...