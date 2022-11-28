Brent petrol 83 dolar bandında MOTORİN, BENZİNE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 28 Kasım 2022 BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren tekrar değişiyor. Son haftalarda benzin ve motorin grubuna peş peşe indirimler yapılıyor. Brent petrolün 90 dolar aşağısına düşmesi sürücüleri sevindirdi. Peki AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELDİ? Benzin, mazot litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyat listesi! BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...
28.11.2022 08:54 - Son Güncelleme: 28.11.2022 08:54
Brent petrol 83.91 dolar seviyesinde. 81 ilde milyonlarca araç sahibi akaryakıta indirim bekliyor. Son olarak benzin fiyatlarına 47 kuruş indirim gelmişti. Yeni indirim müjdesi ise motorin grubu için geldi. Motorine geçtiğimiz Perşembe günü gelen 95 kuruş indirimin ardından bir indirim daha yapılacak. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı düşüyor. İşte 28 KASIM 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir...
Son dakika... Uluslararası petrol piyasasında dikkat çeken düşüş sürüyor. Son olarak brent petrol 25 Kasım Cuma günü son kapanışını 83.91 dolar seviyesinde yaptı. Brent petrol varil fiyatındaki düşüşle birlikte akaryakıta da indirim müjdesi geldi.