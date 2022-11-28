Brent petrol 83 dolar bandında MOTORİN, BENZİNE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 28 Kasım 2022 BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

Brent petrol 83.91 dolar seviyesinde. 81 ilde milyonlarca araç sahibi akaryakıta indirim bekliyor. Son olarak benzin fiyatlarına 47 kuruş indirim gelmişti. Yeni indirim müjdesi ise motorin grubu için geldi. Motorine geçtiğimiz Perşembe günü gelen 95 kuruş indirimin ardından bir indirim daha yapılacak. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı düşüyor. İşte 28 KASIM 2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir...