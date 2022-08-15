EYT’de son viraj! Kimler EYT kapsamında? Kimler EYT’li sayılmıyor? 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup...

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik yasal düzenleme için hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak formüller üzerinde çalışıyor. Çalışmaların ilk ama en önemli etabını ise kapsam oluşturuyor. EYT çalışmalarında öncelikle kimlerin hak sahibi olduğu ya da olacağı tespit edilecek.