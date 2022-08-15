EYT’de son viraj! Kimler EYT kapsamında? Kimler EYT’li sayılmıyor? 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup...
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede öncelikle kapsam üzerinde çalışılıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup prim ve yıl şartını sağlayanlara yönelik çalışmada; eksik süresi olanların, farklı kurumlarda çalışması bulunanların, borçlanmayla girişini Eylül 1999 öncesine çekenlerin durumu da karara bağlanacak. Peki kimler EYT kapsamında? Kimler EYT'li sayılmıyor?
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik yasal düzenleme için hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak formüller üzerinde çalışıyor. Çalışmaların ilk ama en önemli etabını ise kapsam oluşturuyor. EYT çalışmalarında öncelikle kimlerin hak sahibi olduğu ya da olacağı tespit edilecek.
KİLİT TARİH 8 EYLÜL 1999
Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.
Bu şarta bakıldığında 8 Eylül 1999 itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre 2019'un Eylül'ünde dolmuş durumda. Erkekler için ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda.