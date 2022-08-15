Bakanlık mührü vurdu 8.400 TL maaş! Sınavsız, puansız ilkokul mezunu 1356 işçi alınacak! 61 ilde 18-40 yaş arası başvuran İŞKUR ile işe girecek

İŞKUR Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler? Hangi illerde temizlik personeli alınacak, yaş şartı kaç? soruları Bakanlığın işçi alım ilanı yayımlamasının ardından araştırılmaya başlandı. 15-19 Ağustos tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı 1356 engelli temizlik personeli alım başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. 18 yaş üzeri 40 yaşını doldurmayan engelli vatandaşlar başvuru yapabilecek. İşte ilanın ayrıntıları...