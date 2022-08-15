Bakanlık mührü vurdu 8.400 TL maaş! Sınavsız, puansız ilkokul mezunu 1356 işçi alınacak! 61 ilde 18-40 yaş arası başvuran İŞKUR ile işe girecek
1356 işçi alınacak duyuru bu sabah geldi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen engelli vatandaşları ilgilendiriyor. Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sürekli temizlik görevlisi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) başvuru ekranını açtı. İş arayanlar "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden başvuru işlemlerini kolaylıkla yapabilecek. Peki Sağlık Bakanlığı temizlik personeli alımı başvuru şartları neler? Hangi illerde alım yapılacak? İşte başvuru EKRANI ve diğer merak edilen soruların yanıtları...
İŞKUR Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler? Hangi illerde temizlik personeli alınacak, yaş şartı kaç? soruları Bakanlığın işçi alım ilanı yayımlamasının ardından araştırılmaya başlandı. 15-19 Ağustos tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı 1356 engelli temizlik personeli alım başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. 18 yaş üzeri 40 yaşını doldurmayan engelli vatandaşlar başvuru yapabilecek. İşte ilanın ayrıntıları...
SAĞLIK BAKANLIĞI 1356 PERSONEL ALIMI
Son dakika... Sağlık Bakanlığına 1356 engelli sürekli işçi alım ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
İilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.