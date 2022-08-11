Emekliye 20 günde 2500 TL promosyon farkı! Milyonları ilgilendiriyor | En yüksek promosyon veren banka hangisi?

'REKABET KURUMU'NA ŞİKAYET EDEBİLİRLER'

Lakin başka bir banka emekli hesabını kendine taşımayı karşıdaki bankaya borcu var diye kabul etmezse bu durumu da Rekabet Kurumu'na şikayet edebilirler. Çünkü hukuka aykırı olan blokaj işlemi nedeniyle diğer banka emeklinin maaş hesabını kendisine almayı reddediyorsa burada hukuka aykırı şekilde eylem birliği söz konusudur. Yani bankalar takındıkları hukuksuz tavrı birbirlerini destekleyerek sürdürmektedirler. Ayrıca emekli maaşına blokaj konulamayacağına dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararı mevcuttur.