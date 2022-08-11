Emekliye 20 günde 2500 TL promosyon farkı! Milyonları ilgilendiriyor | En yüksek promosyon veren banka hangisi?
Son günlerde bankalar emekli maaşlarıyla ilgili promosyon yarışına girdi. 7 bin TL'yi aşan promosyon ödemeleri emeklileri harekete geçirdi. Yüz binlerce emekli maaşlarını başka bankalara taşıyarak promosyondan yararlandı. Promosyon değişikliği yapacak emekliler için uyarılarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, 20 günde promosyon tutarının 2500 TL daha arttığına dikkat çekti. Ağaoğlu ayrıca borcu nedeniyle emekli maaşını taşıyamayanlara tavsiyelerde bulundu. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli maaşı promosyonları ne kadar? En yüksek emekli maaşı promosyonunu kim veriyor? İşte detaylar...
Emekli maaşlarına zam yapan hükümet, bankaları da harekete geçirdi. Kendi işletmeleri emekli müşterileri çekmek isteyen bankalar, promosyon miktarlarında önemli değişikliklere gitti. Öyle ki Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu son 20 günde bankaların 4 bin lira olan promosyonlarını 7.500 liraya çıkardıklarını söylüyor.
BANKALAR PROMOSYON ÜCRETLERİNDE ARTIRIMA GİDER Mİ?
"Tabi ki... Emekliler diğer bankaların verdikleri promosyon tutarlarını araştırsınlar ve kendi bankaları aynı meblağı ödemeyi kabul etmedikleri taktirde maaşlarını en yüksek promosyon veren bankaya taşıyabilirler.
'EMEKLİLERİN MAAŞ HESABINA BLOKE KOYULMASI HUKUKİ DEĞİL'
Bunun dışında esas büyük sorun maaş aldığı bankadan kredi çeken emeklilerin maaş hesaplarına bloke konulması hukuki değildir. Buna rağmen hemen hemen tüm bankalar kendisinden kredi kullanmış olan emeklinin maaşını başka yere taşımasına izin vermiyorlar. Bu hukuksuz tutumu takınan bankaların BDDK'ya şikayet etmelerinin yanı sıra tüketici hakem heyetlerine başvurarak maaşların taşınmasına karar verilmesini isteyebilirler.
'REKABET KURUMU'NA ŞİKAYET EDEBİLİRLER'
Lakin başka bir banka emekli hesabını kendine taşımayı karşıdaki bankaya borcu var diye kabul etmezse bu durumu da Rekabet Kurumu'na şikayet edebilirler. Çünkü hukuka aykırı olan blokaj işlemi nedeniyle diğer banka emeklinin maaş hesabını kendisine almayı reddediyorsa burada hukuka aykırı şekilde eylem birliği söz konusudur. Yani bankalar takındıkları hukuksuz tavrı birbirlerini destekleyerek sürdürmektedirler. Ayrıca emekli maaşına blokaj konulamayacağına dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararı mevcuttur.