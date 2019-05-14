İşsize 10 ay 2 bin 31 TL maaş! İşte işsizlere sağlanan destekler...

İstihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulamaya imza atılırken, işsiz kalanlar için de çeşitli destek mekanizmaları devreye giriyor. İşşizlerin yeni iş bulana kadar geçen sürede hem hayatlarını devam ettirmeleri kolaylaştırılıyor, hem de yeni bir meslek edinmeleri sağlanıyor.