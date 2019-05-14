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İşsize 10 ay 2 bin 31 TL maaş! İşte işsizlere sağlanan destekler...

Ülkemizde çalışanlar kadar işsizlere de destekler var. İşsizlik maaşı ile 2 bin 31 liraya varan ödeme gerçekleştirilirken, yeni iş imkanları sağlanıyor, kurslar açılıp günlük ödeme de yapılıyor. Peki kreş yardımından herkes yararlanabilecek mi? İşsizlik maaşına başvuranlar bu haktan ne kadar faydalanabilir? Takvim Gazetesi Ekonıomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen tüm soruları sizler için cevapladı. İşte işsizlere sağlanan destekler...

14.05.2019 07:48 - Son Güncelleme: 14.05.2019 07:48
İşsize 10 ay 2 bin 31 TL maaş! İşte işsizlere sağlanan destekler...

İstihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulamaya imza atılırken, işsiz kalanlar için de çeşitli destek mekanizmaları devreye giriyor. İşşizlerin yeni iş bulana kadar geçen sürede hem hayatlarını devam ettirmeleri kolaylaştırılıyor, hem de yeni bir meslek edinmeleri sağlanıyor.

İşsize 10 ay 2 bin 31 TL maaş! İşte işsizlere sağlanan destekler...

Özellikle işsizlik maaşını almanın önündeki kesintisiz 120 gün engelinin kaldırılması büyük memnuniyet uyandırdı. İşte işsizlere sağlanan 8 destek...

İşsize 10 ay 2 bin 31 TL maaş! İşte işsizlere sağlanan destekler...

● 10 AYA KADAR 2.031 LİRA MAAŞ: İşsizler prim şartlarını tamamladıklarında, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Bu maaştan sadece damga vergisi kesiliyor. Aylık bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında ödeniyor.

İşsize 10 ay 2 bin 31 TL maaş! İşte işsizlere sağlanan destekler...

● İŞBAŞI EĞİTİMi: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler, işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. Tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabiliyor.

İşsize 10 ay 2 bin 31 TL maaş! İşte işsizlere sağlanan destekler...

● AYDA 1.010 LİRA HARÇLIK: İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. Günlük 77,70 lira ödenirken; bu rakam öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 lira olarak uygulanıyor. İşsizlik maaşı alanlar, bu kurslara da katılabiliyor. Aylık gelir, harçlık ve işsizlik maaşıyla 3 bin 41 lirayı bulabiliyor.

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