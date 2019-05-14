İşsize 10 ay 2 bin 31 TL maaş! İşte işsizlere sağlanan destekler...
Ülkemizde çalışanlar kadar işsizlere de destekler var. İşsizlik maaşı ile 2 bin 31 liraya varan ödeme gerçekleştirilirken, yeni iş imkanları sağlanıyor, kurslar açılıp günlük ödeme de yapılıyor. Peki kreş yardımından herkes yararlanabilecek mi? İşsizlik maaşına başvuranlar bu haktan ne kadar faydalanabilir? Takvim Gazetesi Ekonıomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen tüm soruları sizler için cevapladı. İşte işsizlere sağlanan destekler...
14.05.2019 07:48
- Son Güncelleme: 14.05.2019 07:48
● AYDA 1.010 LİRA HARÇLIK: İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. Günlük 77,70 lira ödenirken; bu rakam öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 lira olarak uygulanıyor. İşsizlik maaşı alanlar, bu kurslara da katılabiliyor. Aylık gelir, harçlık ve işsizlik maaşıyla 3 bin 41 lirayı bulabiliyor.
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