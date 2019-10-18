EYT'de son durum nedir? EYT çıktı mı? 18 Ekim EYT kimleri kapsıyor son dakika haberleri gözler Meclis’te!
EYT yasası ile ilgili süreç devam ediyor. Bu yasadan yararlanmak isteyen milyonlar gözlerini son dakika EYT haberlerine ve Meclise dikmiş durumda. Bilindiği gibi Başkan Erdoğan araştırılması için talimat vermişti. Bu bağlamda EYT çıkacak mı? 18 Ekim EYT son dakika haberleri emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da komisyonda 3 farklı EYT teklifi hazırlanacağı belirtiliyordu. EYT için Finlandiya modeli öne çıkarken, emekliliklerin 10 yıla çıkması öngörülüyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş EYT açıklaması geldi.
EYT SON DAKİKA HABERLERİ
EYT ile ilgili süreç vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 17 Ekim'de konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Haberimiz içerisinden sürece dair detayları takip edebilirsiniz.
17 Ekim EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı sorusuna EYT son dakika haberlerini araştıran vatandaşlar yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş, yeni EYT yasasının Meclis gündemine gelmesini bekliyor. 3 yeni EYT modelinin TBMM'de görüşülmesi beklenirken, Finlandiya modeli de ön plana çıkıyor. Bu modelin yasalaşması halinde vatandaşların emeklilikleri 10 yıllık süreye yayılacak ve 1 milyon kişi de bundan faydalanabilecek. Peki, EYT çıkacak mı? 17 Ekim EYT son durum nedir? Konuyla ilgili son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.
KESİNTİLİ ERKEN EMEKLİLİK
EYT'lilere yönelik çözüm olabilecek önerilerden birisi de yurtdışında Finlandiya, Almanya gibi bazı ülkelerde örneği olan kesintili erken emeklilik modeli. Daha önce emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için yüzde 5 düşük maaşı kabul edenlere veya emekliliğe yaş şartından kaç yıl kalmışsa hesaplanacak bedelin peşin ödenerek hemen emeklilik modeli gündeme gelmişti. Buna göre Finlandiya'da 61 ve Almanya'da 63 yaşını dolduranlar, belli bir kesinti miktarını kabul etmeleri durumunda kısmi erken yaşlılık emekliliğne hak kazanabilmektedir. Almanya'da yıllık yüzde 3,6 oranında kesinti yapılmaktadır.