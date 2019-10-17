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Gümrüğe takılan otomobiller e-ihale ile satılıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Gümrüğe takılan otomobiller e-ihale yolu ile satılıyor. Ticaret Bakanlığı e-ihale sitesiyle çeşitli otomobillerin satışını gerçekleştiriyor. İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. Listedeki otomobillerin fiyatları normal satış fiyatlarına göre büyük fırsat yaratıyor. Peki e-ihale yoluyla satılan otomobiller hangileri? Hangi otomobil kaç liraya satılıyor? İşte Ticaret Bakanlığı'nın e-ilahel yoluyla sattığı otomobiller ve fiyatları...

17.10.2019 09:34 - Son Güncelleme: 17.10.2019 09:34
Gümrüğe takılan otomobiller e-ihale ile satılıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi üzerinden birçok ürünün satışını yapıyor.

Gümrüğe takılan otomobiller e-ihale ile satılıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Gümrüğe takılan otomobillerin de satışı e-ihale tarafından gerçekleştiriliyor.

Gümrüğe takılan otomobiller e-ihale ile satılıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor.

Gümrüğe takılan otomobiller e-ihale ile satılıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

Gümrüğe takılan otomobiller e-ihale ile satılıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

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