Gümrüğe takılan otomobiller e-ihale ile satılıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Gümrüğe takılan otomobiller e-ihale yolu ile satılıyor. Ticaret Bakanlığı e-ihale sitesiyle çeşitli otomobillerin satışını gerçekleştiriyor. İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. Listedeki otomobillerin fiyatları normal satış fiyatlarına göre büyük fırsat yaratıyor. Peki e-ihale yoluyla satılan otomobiller hangileri? Hangi otomobil kaç liraya satılıyor? İşte Ticaret Bakanlığı'nın e-ilahel yoluyla sattığı otomobiller ve fiyatları...

17.10.2019 09:34 - Son Güncelleme: 17.10.2019 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





