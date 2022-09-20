Mazot 1 lira 76 TL birden düşüyor! 20 Eylül akaryakıta dev İNDİRİM! 1 LT Benzin, Motorin (mazot), LPG kaç TL oldu? Shell, Total, PO, Aytemiz, Kadoil...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Benzin, motorin ve LPG fiyatları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren artmaya başladı. Sektör kaynaklarından gelen indirim haberi sürücüleri heyecanlandırdı. Söz konusu indirimin 2 lira seviyesinde olacağı bildirildi. Peki, 1 LT Benzin, Motorin (mazot), LPG kaç TL oldu? Mazota indirim geldi mi? Benzine indirim gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları!