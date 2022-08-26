EYT’de son dakika! Bakan Bilgin açıkladı! ’Masada tek formül var!’ Detaylar netleşti! Ne Almanya, ne de Hollanda modeli! Prim ve yaş şartında...

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Hollanda, Almanya gibi modellerin söz konusu olmadığını belirten Bilgin, sadece bir EYT formülü olduğunu belirtti. Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" diye konuştu.