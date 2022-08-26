EYT'de son dakika! Bakan Bilgin açıkladı! 'Masada tek formül var!' Detaylar netleşti! Ne Almanya, ne de Hollanda modeli! Prim ve yaş şartında...
EYT'de son dakika gelişmesi. Milyonlarca vatandaş bekliyor! Nefesler tutuldu. Yaklaşık 6 milyon EYT'liyi ilgilendiren yasa önümüzdeki günlerde Meclis'te olacak. Hükümet, 3600 ek göstergenin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmaları hızlandırdı. Çözüm formüllerinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. EYT'liler konusunda geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasının yıl sonunda ya da yıl başında TBMM'ye geleceğini söyledi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor." dedi. Çalışma Grubunun masasındaki EYT formülleri netleşti. Peki, emekli aylığı nasıl hesaplanacak? EYT son dakika durumu nedir? EYT hangi formül kullanılacak? İşte tüm merak edilenler...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hükümetin bu konuda yapacakları çalışmaları ve açıklamalarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilere dair çalışmanın yıl sonunda TBMM'ye geleceğini söyledi. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
İlk konularının sözleşmeli çalışanlar olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Sözleşmeliler ilk konumuz. Bunu bitirmek üzereyiz. İlgili çalışma grubunun çalışmasını tamamlamasının ardından konuyu sosyal taraflarla değerlendireceğiz. Eylül ayının ilk haftası bu tamamlanır. Sonrasında kamuoyuna yansır. Sonra geçici işçileri hemen çözeceğiz. Ondan sonra da taşeron işçilerin durumunu ele alacağız." ifadelerini kullandı.
Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Hollanda, Almanya gibi modellerin söz konusu olmadığını belirten Bilgin, sadece bir EYT formülü olduğunu belirtti. Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" diye konuştu.
BAKAN NEBATİ: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini belirtti.