KOSGEB'den faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz 675 bin TL destek! Başvuru şartları ve detaylar neler? Takvim.com.tr yazdı
İstihdamı destekleyen ve yatırım yapan firmalara destek olan KOSGEB, gençlere iş firmalara ise finansman yolunu açan programa başvuru süresini uzattı ve destek tutarını da yükseltti. Buna göre yeni istihdam başına verilecek faizsiz ve 24 ay geri ödemesiz destek 125 bin liraya çıkarıldı. Destek alınan personel kadın ise tutar 135 bin TL'yş bulacak. Destek en çok 5 personel için verilecek. Peki ama 675 bin TL'ye varan desteği kimler alabilir? KOSGEB istihdam desteğine başvuru nasıl yapılır ve şartlar neler? İşte detaylar...
26.08.2022 11:13 - Son Güncelleme: 26.08.2022 11:13
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB), genç istihdamını kolaylaştıran 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nda 4'üncü dönem başvuru süresi 10 Ekim'e uzatılırken, yeni alınacak personel başına sağlanacak faizsiz ve kolay geri ödemeli desteğin tutarları da artırıldı.