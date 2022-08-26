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Haberler Ekonomi KOSGEB'den faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz 675 bin TL destek! Başvuru şartları ve detaylar neler? Takvim.com.tr yazdı

KOSGEB'den faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz 675 bin TL destek! Başvuru şartları ve detaylar neler? Takvim.com.tr yazdı

İstihdamı destekleyen ve yatırım yapan firmalara destek olan KOSGEB, gençlere iş firmalara ise finansman yolunu açan programa başvuru süresini uzattı ve destek tutarını da yükseltti. Buna göre yeni istihdam başına verilecek faizsiz ve 24 ay geri ödemesiz destek 125 bin liraya çıkarıldı. Destek alınan personel kadın ise tutar 135 bin TL'yş bulacak. Destek en çok 5 personel için verilecek. Peki ama 675 bin TL'ye varan desteği kimler alabilir? KOSGEB istihdam desteğine başvuru nasıl yapılır ve şartlar neler? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
26.08.2022 11:13 - Son Güncelleme: 26.08.2022 11:13
KOSGEB’den faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz 675 bin TL destek! Başvuru şartları ve detaylar neler? Takvim.com.tr yazdı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB), genç istihdamını kolaylaştıran 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nda 4'üncü dönem başvuru süresi 10 Ekim'e uzatılırken, yeni alınacak personel başına sağlanacak faizsiz ve kolay geri ödemeli desteğin tutarları da artırıldı.

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KOSGEB’den faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz 675 bin TL destek! Başvuru şartları ve detaylar neler? Takvim.com.tr yazdı

MİKRO İŞLETMEYE 270 BİN TL
Programla son 12 ayda ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir yeni personel için 125 bin liralık destek alacak.

KOSGEB’den faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz 675 bin TL destek! Başvuru şartları ve detaylar neler? Takvim.com.tr yazdı

Bu tutar daha önce 100 bin lira idi. İşe alınacak personelin 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu olması gerekecek.

KOSGEB’den faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz 675 bin TL destek! Başvuru şartları ve detaylar neler? Takvim.com.tr yazdı

İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin lira artırımlı olarak uygulanacak. Yani personel başına 135 bin liraya varan destek alınabilecek.

KOSGEB’den faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz 675 bin TL destek! Başvuru şartları ve detaylar neler? Takvim.com.tr yazdı

Bu tutar daha önce 110 bin lira idi. Mikro işletmelere en çok 2, küçük işletmelere de en fazla 5 personel için destek verilecek. Yani mikro işletmeler 270 bin, küçük işletmeler 675 bin liraya varan faizsiz destekten yararlanabilecek.

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