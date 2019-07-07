Emekliye en az 2.522 TL! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatırılacak?
Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin yüzde 5'lik Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 6.02'ye ulaştı. En düşük emekli maaşı 2 bin 522 lirayı buldu. Zam farkları ay içinde yatırılacak. Peki emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar oldu. Zam farkı ile birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...
07.07.2019 07:47
- Son Güncelleme: 07.07.2019 07:47
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