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Emekliye en az 2.522 TL! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatırılacak?

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin yüzde 5'lik Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 6.02'ye ulaştı. En düşük emekli maaşı 2 bin 522 lirayı buldu. Zam farkları ay içinde yatırılacak. Peki emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar oldu. Zam farkı ile birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...

07.07.2019 07:47 - Son Güncelleme: 07.07.2019 07:47
Emekliye en az 2.522 TL! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatırılacak?

Temmuz ayı memur emeklilerine çifte zam getirdi.

Emekliye en az 2.522 TL! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatırılacak?

Zam oranları toplu sözleşmede yüzde 5 olarak belirlenen memur emeklilerine, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aştığı için de enflasyon farkı çıktı.

Emekliye en az 2.522 TL! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatırılacak?

Memur emeklilerinin böylece yüzde 5'lik Temmuz zammı, yüzde 6.02'ye ulaştı.

Emekliye en az 2.522 TL! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatırılacak?

En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyordu.

Emekliye en az 2.522 TL! Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatırılacak?

Yüzde 6.02'lik Temmuz zammıyla bu maaş 143,25 lira artışla 2 bin 522 lira 84 kuruşa çıktı.

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