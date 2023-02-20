Başvurular e-Devlet’ten! Afetzedelere 15 BİN TL destek! TC kimlik No ile Ziraat Bankası hesabına yatacak! Depremzede barınma desteği verildi mi?

Barınma yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar yararlanacak. Afetzede ailelere 15 bin TL'lik taşınma yardımı yapılacak. Peki, Barınma yardımı ne zaman verilecek? Afetzede barınma desteği başvuruları nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar...