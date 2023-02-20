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Haberler Ekonomi Başvurular e-Devlet'ten! Afetzedelere 15 BİN TL destek! TC kimlik No ile Ziraat Bankası hesabına yatacak! Depremzede barınma desteği verildi mi?

Başvurular e-Devlet'ten! Afetzedelere 15 BİN TL destek! TC kimlik No ile Ziraat Bankası hesabına yatacak! Depremzede barınma desteği verildi mi?

AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Afetzede Barınma Desteği" başvurularının e-Devlet üzerinden başladığı bilgisi duyuruldu. Peki, kimler barınma yardımından yararlanacak? İşte tüm detaylar ve başvuru şartları.

takvim.com.tr
20.02.2023 12:59 - Son Güncelleme: 20.02.2023 12:59
Başvurular e-Devlet’ten! Afetzedelere 15 BİN TL destek! TC kimlik No ile Ziraat Bankası hesabına yatacak! Depremzede barınma desteği verildi mi?

Barınma yardımı hakkında aramalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar yararlanacak. Afetzede ailelere 15 bin TL'lik taşınma yardımı yapılacak. Peki, Barınma yardımı ne zaman verilecek? Afetzede barınma desteği başvuruları nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar...

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Başvurular e-Devlet’ten! Afetzedelere 15 BİN TL destek! TC kimlik No ile Ziraat Bankası hesabına yatacak! Depremzede barınma desteği verildi mi?

Son dakika haberi: Deprem bölgesinde konutu Çevre Şehircilik ve İlkim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, "Afetzede Barınma Desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden başladı.

Hatalı başvuru durumunda, "İPTAL" seçeneği kullanılarak yeniden başvuru yapılabilmektedir.

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Başvurular e-Devlet’ten! Afetzedelere 15 BİN TL destek! TC kimlik No ile Ziraat Bankası hesabına yatacak! Depremzede barınma desteği verildi mi?

1- Deprem nedeniyle AFAD karşılıksız nakdi yardım yapacak mı?

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacak.

Başvurular e-Devlet’ten! Afetzedelere 15 BİN TL destek! TC kimlik No ile Ziraat Bankası hesabına yatacak! Depremzede barınma desteği verildi mi?

2- İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?

Hasar gören konutta oturduğu tespit edilen afetzedelere, barınma desteği yapılmakta. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması halinde afetzedenin ikametgâhı teyit edildikten sonra ödemeler yapılacak.

Başvurular e-Devlet’ten! Afetzedelere 15 BİN TL destek! TC kimlik No ile Ziraat Bankası hesabına yatacak! Depremzede barınma desteği verildi mi?

3- Barınma desteği için herhangi bir bankadan hesap açmam gerekiyor mu?

Afetzedenin hesap açmasına gerek kalmaksızın her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alması mümkün. Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanların kendi hesabına, hesabı olmayanların ise TC kimlik numaralarına yatırılacak.

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