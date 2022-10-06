EYT'de şoke eden gelişme! Staj ve çıraklık mağdurları buraya! Bunu yapmayana EYT, MYT yok! Bakan Bilgin son noktayı koydu...
Staj ve çıraklık mağdurları ile ilgili açıklamalar art arda geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem" açıklamasında bulunurken, Vergi Uzmanı Muhammet Bayram kapsamının değişebileceğine işaret etti. İşte detaylar...
Vergi Uzmanı Muhammet Bayram konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Çıraklık ve stajyerlikte kısa dönemli sigorta primi yatırılıyor. Kısa dönemli sigorta primi meslek hastalığı, iş hastalığı ve hastalık yönünden sigorta primidir. Aynı zamanda SGK mevzuatımıza göre uzun dönemli sigorta primi de var. Bunlar yaşlılık, emeklilik, malullüktür.
"KAPSAM DEĞİŞEBİLİR"
EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesiyle kapsamının değişeceğinin altını çizen Bayram, "Komisyonda görüşülecek şu an yasa teklifinde olmasa dahi komisyonda görüşüleceği için bunun kapsamı değiştirilebilir. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var çünkü stajyerlik ve çıraklık sadece mesleki öğrenim gören kişilerin zorunluluğu değil. Mesela avukatlık ve mali müşavirleri de etkileyeceği için sayılar milyonları bulacaktır." ifadelerini kullandı.
"1.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise, EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12,5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1,5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocamdı üniversitede, Sayın Vedat Bilgin olacak' ifadelerine yer verdi.