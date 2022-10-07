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Haberler Ekonomi Bu 5 TL bir anda 50 bin TL oldu, sizde de olabilir! Cüzdanınızı hemen şu an kontrol edin! Eğer paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Bu 5 TL bir anda 50 bin TL oldu, sizde de olabilir! Cüzdanınızı hemen şu an kontrol edin! Eğer paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Gündelik yaşantımızı sürdürebilmek ve gereksinimlerimizi karşılaşmak için para oldukça önemlidir. Son yarıyılda hatalı basım banknotlar vatandaşların ilgisine nail oluyor. İnternette yer alan haberlerle beraber binlerce birey cüzdanında bu paraların olup olmadığını kontrol ediyor. İşte ayrıntılar...

takvim.com.tr
07.10.2022 18:07 - Son Güncelleme: 07.10.2022 18:08
Cüzdanını hemen şu an kontrol edin! Bu 5 TL bir anda 50 bin TL oldu, sizde de olabilir! Eğer paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Son dönemlerde ülkemizde görülen hatalı basım banknotlar ilgi çekmeye devam ediyor. Ülkemizin 4 bir yanından hatalı basım para haberleri gelirken bazıları ise servet değerinde olabiliyor. 5 TL deyip geçen bin pişman oluyor. Son zamanlarda birçok internet sitesinde hatalı basım banknotların binlerce lira ettiğine dair haberler yer alıyor. 5 TL'lik banknota 50 bin TL'ye kadar değer biçiliyor. İşte merak edilenler!

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Cüzdanını hemen şu an kontrol edin! Bu 5 TL bir anda 50 bin TL oldu, sizde de olabilir! Eğer paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Bazı paralardaki basım hataları sık sık gündeme geliyor.

Cüzdanını hemen şu an kontrol edin! Bu 5 TL bir anda 50 bin TL oldu, sizde de olabilir! Eğer paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Koleksiyoncuların ilgisini çeken yanlış basım paralar, pek çok platformda satışa çıkarılabiliyor. Bazı yanlış basılan 5 TL'ler 50 bin TL'den satışa çıkarılabiliyor. Cebinizi kontrol edin, bu 5 TL'den sizde de olabilir!

Cüzdanını hemen şu an kontrol edin! Bu 5 TL bir anda 50 bin TL oldu, sizde de olabilir! Eğer paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Son günlerde basında önemli bir yere sahip olan hatalı basılan paralara bir yenisi daha eklendi. 50 ve 200 TL'lik banknotların ardından 5 TL'lerde de basım hatası olduğu ortaya çıktı.

Cüzdanını hemen şu an kontrol edin! Bu 5 TL bir anda 50 bin TL oldu, sizde de olabilir! Eğer paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Koleksiyoncuların ilgisini çekeceğini düşünen vatandaşlar, hatalı basılan 5 liraları 50 bin TL'ye satışa koydu.

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