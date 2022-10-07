Bu 5 TL bir anda 50 bin TL oldu, sizde de olabilir! Cüzdanınızı hemen şu an kontrol edin! Eğer paranın üzerinde mor çizgi varsa...

Son dönemlerde ülkemizde görülen hatalı basım banknotlar ilgi çekmeye devam ediyor. Ülkemizin 4 bir yanından hatalı basım para haberleri gelirken bazıları ise servet değerinde olabiliyor. 5 TL deyip geçen bin pişman oluyor. Son zamanlarda birçok internet sitesinde hatalı basım banknotların binlerce lira ettiğine dair haberler yer alıyor. 5 TL'lik banknota 50 bin TL'ye kadar değer biçiliyor. İşte merak edilenler!