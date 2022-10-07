Bu 5 TL bir anda 50 bin TL oldu, sizde de olabilir! Cüzdanınızı hemen şu an kontrol edin! Eğer paranın üzerinde mor çizgi varsa...
Gündelik yaşantımızı sürdürebilmek ve gereksinimlerimizi karşılaşmak için para oldukça önemlidir. Son yarıyılda hatalı basım banknotlar vatandaşların ilgisine nail oluyor. İnternette yer alan haberlerle beraber binlerce birey cüzdanında bu paraların olup olmadığını kontrol ediyor. İşte ayrıntılar...
07.10.2022 18:07 - Son Güncelleme: 07.10.2022 18:08
Son dönemlerde ülkemizde görülen hatalı basım banknotlar ilgi çekmeye devam ediyor. Ülkemizin 4 bir yanından hatalı basım para haberleri gelirken bazıları ise servet değerinde olabiliyor. 5 TL deyip geçen bin pişman oluyor. Son zamanlarda birçok internet sitesinde hatalı basım banknotların binlerce lira ettiğine dair haberler yer alıyor. 5 TL'lik banknota 50 bin TL'ye kadar değer biçiliyor. İşte merak edilenler!
Son günlerde basında önemli bir yere sahip olan hatalı basılan paralara bir yenisi daha eklendi. 50 ve 200 TL'lik banknotların ardından 5 TL'lerde de basım hatası olduğu ortaya çıktı.