EYT'de sihirli rakamlar 3600 ve 9.000! Vergi indirimi yaşı kaldırıyor! Yaşa Takılana emeklilik hesabıyla 2.500 TL zam mı gelecek? SGK listeyi açıkladı...
Milyonların beklediği haberler peşi sıra gelmeye devam ediyor. Gündemde 3600 ek gösterge meselesiyle ilgili çalışmalarda sona gelinirken, sözleşmeli çalışmların ve EYT'lilerin talepleri de masaya gelecek. Bütün bu çalışma takvimi ile birlikte EYT sorununun da çözüme kavuşması bekleniyor. Bu konuda AK Parti'den çok sayıda açıklamalar geldi. EYT çalışmasında öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi gerekiyor. Bu yasadan kimlerin faydalanacağı da böylelikle belli olacak. Peki, EYT ne zaman çıkacak ve kimler yararlanacak? İşte son dakika gelişmeler...
EYT son dakika gelişmesi çalışan vatandaşlar amacıyla önem arz ediyor. Prim gün zamanını doldurmalarına karşın yaş şartını yerine getiremedikleri amacıyla emekli olup aylık alamayan yüz binlerce vatandaşlar bulunuyor. Yasada düzenleme yapıldığı taktirde 1999'dan önce işe giren tüm kadınlar prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli olabilecekler. Erkekler ise 25 yılını doldurmadıkları için prim ödemelerini doldurdukları zaman emekli maaşı alabilecekler.
EYT'LİYE KISMİ EMEKLİLİK HAKKI
EMEKLİLİK VE TAZMİNAT İÇİN 3600 GÜN YETER
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT'liler eğer yeterli primleri yoksa 3600 gün yani 10 yıl çalışarak emekli olabilecek. 3600 gün prim EYT'liye emeklilik sağlarken çalışanlar için de tazminat alma hakkı doğruyor. İşte sihirli rakam 3600'ün etkileri…
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş prim ve yılını tamamlayarak yaşı bekleyen milyonlarca sigortalı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında. Bu vatandaşlar kendileri için yapılacak EYT çalışmasını merakla bekliyor. Burada yıl ve primi dolduranların dışında primleri eksik olanlar da bulunuyor. Bu sigortalılar için de emeklilik imkanları bulunuyor.
10 yıl yani 3.600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bu iki avantajdan da yararlanmak için öncelikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız ve 3.600 gün primi tamamladıysanız, ya da tamamlama imkanınız varsa burada anlatacaklarımız sizi ilgilendiriyor demektir.