Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araç fiyatları yükselecek mi?

Yalçın," Bayram önceleri yoğunluk yaşıyorduk bu yıl böyle bir hareketlilik yok. Bunun yegane sebebi fiyatların yüksek olması, fiyatlarda ki artışların devam etmesi. Daha önceleri 75-80 bin lira olan araçlar şimdilerde 250- 300 bin lira. Ayrıca korsan satıcılar olarak tabir ettiğimiz kesim esnafımızdan çok daha fazla araç satmaktadır. Devletimizden korsan satıcılar için bir an önce önlem almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

