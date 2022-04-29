Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araç fiyatları yükselecek mi?
Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar fiyat listelerini araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle uçan fiyatlarla bir anda düşen ikinci el araç satışları durma noktasına geldi. Peki sahibinden ikinci el araç fiyatları yükselecek mi? İşte detaylar...
Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, ikinci el otomobil piyasasında fiyat artışların sürdüğünü belirterek, sektörde bayram öncesi beklenen hareketliğin gerçekleşmediğini söyledi. Bayram öncesinde otomobil piyasasındaki durgunluğun devam ettiğini kaydeden Yalçın, durgunluğun iki önemli sebebinin ise korsan satıcılar ve yüksek fiyat artışı olduğunu da kaydetti.
Yalçın," Bayram önceleri yoğunluk yaşıyorduk bu yıl böyle bir hareketlilik yok. Bunun yegane sebebi fiyatların yüksek olması, fiyatlarda ki artışların devam etmesi. Daha önceleri 75-80 bin lira olan araçlar şimdilerde 250- 300 bin lira. Ayrıca korsan satıcılar olarak tabir ettiğimiz kesim esnafımızdan çok daha fazla araç satmaktadır. Devletimizden korsan satıcılar için bir an önce önlem almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
FİYAT İDDİALARI SEKTÖRE ZARAR VERİYOR
Galericiler Sitesi esnaflarından Hikmet Topal ise, ikinci el araçlarda fiyat artışının süreceği iddialarının da sektöre büyük zarar verdiğini aktararak, ''Araç piyasası son derece sıkıntılı, talep yok. Bu durumun sebebi fiyatların yükselmesi. Halen fiyatların artacağı, fiyat artışlarının devam ettiği gibi boş sözler dolaşıyor.