Milyonları ilgilendiriyor! SSK’lı olmayana emeklilik! Çalışmadan emekli olma fırsatı

Emekli olmak herkesin hayali. Emekli olmak için belli bir süre çalışmış olmak ve yaş şartını tamamlamış olmak gerekiyor. Çalışmayanların da emeklilik haklarından yararlanmak mümkün. İsteğe bağlı emeklilik hakkından dileyen pek çok vatandaş kolaylıkla yararlanabiliyor. Mecburi şartlar neticesinde çalışma gösteremeyen, hastalığı olan veya işinden ayrılmak durumunda kalan kişiler bu sigorta türünden yararlanabiliyor.