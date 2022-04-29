Milyonları ilgilendiriyor! SSK’lı olmayana emeklilik! Çalışmadan emekli olma fırsatı
Milyonlarca kişinin hayali emekli olmak. Ancak emekli olmak için mutlaka bir yerlerde çalışıp SSK veya Bağ-Kur'lu olunması gerekiyor. Bazı istisnalar hariç. Peki kimler hiç çalışmadan emekli olabilir?
Emekli olmak herkesin hayali. Emekli olmak için belli bir süre çalışmış olmak ve yaş şartını tamamlamış olmak gerekiyor. Çalışmayanların da emeklilik haklarından yararlanmak mümkün. İsteğe bağlı emeklilik hakkından dileyen pek çok vatandaş kolaylıkla yararlanabiliyor. Mecburi şartlar neticesinde çalışma gösteremeyen, hastalığı olan veya işinden ayrılmak durumunda kalan kişiler bu sigorta türünden yararlanabiliyor.
Uzunca zamandır çalışma hayatı olan ve emeklilik için gün sayanlar kanunlar çerçevesinde gereken şartları yerine getirdikleri takdirde emekli olmaya hak kazanıyorlar. Bu şartların en başında ise prim günü ile beraber emeklilik yaşını doldurmak geliyor. Düzenli bir çalışma geçmişi ile birlikte emekli olabilmek mümkün olabiliyor. Ancak hayatı boyunca hiç çalışmamış olan kişilerde belirlenen bazı şartları yerlerine getirdikleri takdirde emekli olma fırsatını yakalıyor.
SGK veya Bağ-Kur aracılığıyla emeklilik süreçleri başlayan kişiler daha önceden belirlenen kanun kapsamında prim gün sayısı ve istenen yaşı doldurmuş olmaları gerekiyor. Ancak hiçbir şekilde çalışma hayatı olmadan da alternatif yollara başvurularak emeklilik hakkı elde edilebiliyor.