EYT'de SICAK GELİŞME! Yaşa Takılana 50-55 yaşında emeklilik! Sağladığı 3 yıllık avantaj ilaç olacak! EYT'de binleri değil milyonları kapsayan 2. plan!
Sağladığı 2-3 yıllık avantaj adeta ilaç olacak. EYT'de son durum yüz binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe prim ödeme şartı ve sigortalılık süresinin yanında yaş şartı getirilmişti. EYT'nin gündeme gelmesi yaşa takılan vatandaşları sevindirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı tarafından çalışmalar başlıyor ve binlerce kişi yaşanacak gelişmelere kilitlendi. Bu kapsamda emekli olmak için yaşa takılan vatandaşlar son gelişmeler akabininde Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak EYT ile ilgili çalışmaya odaklandı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler haberimizde!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için harekete geçiliyor. Son zamanların en çok konuşulan konularından birisi de EYT oldu. Bu doğrultuda da resmi makamlardan yapılan açıklamalar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti. Peki, EYT ne vakit çıkacak? İşte detaylar!
YAZ DÖNEMİNDE EYT ÇALIŞMASI HIZ KAZANACAK
3600 ek gösterge bu ay Meclis'e taşınacakken, yaz döneminde sözleşmeli memurlara yeni haklar ve EYT'liler ile ilgili çalışmalar hız kazanacak.
EYT ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSIYOR?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyenleri kapsıyor.
EYT ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSIYOR?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayıp yaşı bekleyenleri kapsıyor.
HAZIRLIKLAR NASIL İLERLEYECEK?
3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere gelecek.
Kamudaki sözleşmeli personele ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldığı duyurulmuştu. Bu da gözleri EYT'ye çeviriyor. Yaz aylarına bu düzenlemelerin damgasını vurması bekleniyor.