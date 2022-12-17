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Enerjide devlet desteği! 205 milyar lira sübvanse edildi

Avrupa enerji kriziyle boğuşurken Türkiye kışa rahat giriyor. Hükümet konutta yüzde 75, KOBİ'lerde ise yüzde 60 enerji desteği veriyor. 175 milyarı konut, 30 milyar lirası da KOBİ'lere olmak üzere 205 milyarlık enerji alacağından feragat edildi.

17.12.2022 08:07 - Son Güncelleme: 17.12.2022 08:10
Enerjide devlet desteği! 205 milyar lira sübvanse edildi

Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası patlayan enerji kriziyle boğuşurken Türkiye kışa rahat giriyor.

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Enerjide devlet desteği! 205 milyar lira sübvanse edildi

KONUT VE İŞLETMELERE ENERJİ DESTEĞİ

Türkiye konutlarda ve işletmelerde uyguladığı enerji desteği ile hem kesintisiz enerji sundu, hem de 205 milyar liralık sübvansiyonda bulundu.

Enerjide devlet desteği! 205 milyar lira sübvanse edildi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda önceki gün BOTAŞ'ın devlete olan borçlarının silinmesini de öngören maddenin içerisinde yer aldığı düzenlemenin görüşmeleri gerçekleştirildi.

Enerjide devlet desteği! 205 milyar lira sübvanse edildi

Sabah'ın haberine göre düzenleme üzerinde konuşan BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Yaylacı, konutlara ve KOBİ'lere doğalgazı maliyetin altında sattıklarını ifade ederek şunlaru söyledi;

Enerjide devlet desteği! 205 milyar lira sübvanse edildi

"Burada sübvanse oranımız konutlarda yüzde 75, KOBİ'lerde ise bu aşağı yukarı yüzde 60'lar civarında. Bizim KOBİ ve evsel abonelere yapmış olduğumuz destek miktarı konut aboneliğinde 175 milyar lira civarında olacak. Bu, aralık ayı tüketimine bağlı olarak değişecek ama yaklaşık hesabımız 175 milyar lira.

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