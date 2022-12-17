Enerjide devlet desteği! 205 milyar lira sübvanse edildi
Avrupa enerji kriziyle boğuşurken Türkiye kışa rahat giriyor. Hükümet konutta yüzde 75, KOBİ'lerde ise yüzde 60 enerji desteği veriyor. 175 milyarı konut, 30 milyar lirası da KOBİ'lere olmak üzere 205 milyarlık enerji alacağından feragat edildi.
17.12.2022 08:07 - Son Güncelleme: 17.12.2022 08:10
KONUT VE İŞLETMELERE ENERJİ DESTEĞİ
Türkiye konutlarda ve işletmelerde uyguladığı enerji desteği ile hem kesintisiz enerji sundu, hem de 205 milyar liralık sübvansiyonda bulundu.
"Burada sübvanse oranımız konutlarda yüzde 75, KOBİ'lerde ise bu aşağı yukarı yüzde 60'lar civarında. Bizim KOBİ ve evsel abonelere yapmış olduğumuz destek miktarı konut aboneliğinde 175 milyar lira civarında olacak. Bu, aralık ayı tüketimine bağlı olarak değişecek ama yaklaşık hesabımız 175 milyar lira.