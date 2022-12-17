Enerjide devlet desteği! 205 milyar lira sübvanse edildi

"Burada sübvanse oranımız konutlarda yüzde 75, KOBİ'lerde ise bu aşağı yukarı yüzde 60'lar civarında. Bizim KOBİ ve evsel abonelere yapmış olduğumuz destek miktarı konut aboneliğinde 175 milyar lira civarında olacak. Bu, aralık ayı tüketimine bağlı olarak değişecek ama yaklaşık hesabımız 175 milyar lira.