EYT ile 2002-2004-2007-2014 sigortalıya erken emeklilik hakkı veriliyor! Kısmi emeklilik için net tablo açıklandı!
Son zamanlarda yapılan EYT yasası düzenlemesi birçok kişiye emeklilik hakkı tanımış olsa da, SSK ve Bağkur'lular için hala eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksiklikler, kısmi emeklilik seçeneği üzerine yoğunlaşmaktadır ve belirli bir rakam olan 3.600 önem arz etmektedir. Ayrıca, 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim günü koşulları da erken emeklilik fırsatını sunmaktadır. Bu durum, yeni bir düzenlemeyle yaş şartının esnetilmesi veya kaldırılması düşünülerek çözülmeye çalışılmaktadır. Böylece kısmi emeklilik imkanı sağlanması hedeflenmektedir.
EYT ile birlikte 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Öte yandan EYT yasasından faydalanamayanların durumu için "kısmi emeklilik" düzenlemesi geliyor. Yakın gelecekte özellikle kadınlarda, çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik yaşı esnetilecek ve esnafın emekli olabilmesi için gerekli prim gün sayısı düşürülecek. Kısmi emeklilik düzenlemesi için yaş şartının indirilmesi gündeme geldi. Normalde 4/a (SSK)'dan sigortalı olmuş olanların, 3600-4500-5400 güne göre emeklilik şartları erkek ve kadın çalışanlarda, hizmet yılı ve günü aynı olmak ile birlikte yaş haddinde değişiklileri söz konusudur. Peki, kısmi emeklilik yaş şartı düşecek mi? Kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!
Kısmi emeklilikte, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü olan kişiler, daha fazla çalışmadan emekli olabilecekler.
Kısmi emeklilik hakkı kazanan kişiler, kök aylıkları ne olursa olsun aylık olarak 7.500 lira alacaklar. Temmuz ayında yapılacak yeni zamla birlikte kök maaşlar da artacak.