EYT ile 2002-2004-2007-2014 sigortalıya erken emeklilik hakkı veriliyor! Kısmi emeklilik için net tablo açıklandı!

EYT ile birlikte 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Öte yandan EYT yasasından faydalanamayanların durumu için "kısmi emeklilik" düzenlemesi geliyor. Yakın gelecekte özellikle kadınlarda, çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik yaşı esnetilecek ve esnafın emekli olabilmesi için gerekli prim gün sayısı düşürülecek. Kısmi emeklilik düzenlemesi için yaş şartının indirilmesi gündeme geldi. Normalde 4/a (SSK)'dan sigortalı olmuş olanların, 3600-4500-5400 güne göre emeklilik şartları erkek ve kadın çalışanlarda, hizmet yılı ve günü aynı olmak ile birlikte yaş haddinde değişiklileri söz konusudur. Peki, kısmi emeklilik yaş şartı düşecek mi? Kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!