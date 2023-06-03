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Haberler Ekonomi EYT ile 2002-2004-2007-2014 sigortalıya erken emeklilik hakkı veriliyor! Kısmi emeklilik için net tablo açıklandı!

EYT ile 2002-2004-2007-2014 sigortalıya erken emeklilik hakkı veriliyor! Kısmi emeklilik için net tablo açıklandı!

Son zamanlarda yapılan EYT yasası düzenlemesi birçok kişiye emeklilik hakkı tanımış olsa da, SSK ve Bağkur'lular için hala eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksiklikler, kısmi emeklilik seçeneği üzerine yoğunlaşmaktadır ve belirli bir rakam olan 3.600 önem arz etmektedir. Ayrıca, 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim günü koşulları da erken emeklilik fırsatını sunmaktadır. Bu durum, yeni bir düzenlemeyle yaş şartının esnetilmesi veya kaldırılması düşünülerek çözülmeye çalışılmaktadır. Böylece kısmi emeklilik imkanı sağlanması hedeflenmektedir.

takvim.com.tr
03.06.2023 10:51 - Son Güncelleme: 03.06.2023 10:51
EYT ile 2002-2004-2007-2014 sigortalıya erken emeklilik hakkı veriliyor! Kısmi emeklilik için net tablo açıklandı! Kadın/Erkek/Memur 50-53-55 yaşa kadar indirim! 3600 prim şartıyla...

EYT ile birlikte 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Öte yandan EYT yasasından faydalanamayanların durumu için "kısmi emeklilik" düzenlemesi geliyor. Yakın gelecekte özellikle kadınlarda, çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik yaşı esnetilecek ve esnafın emekli olabilmesi için gerekli prim gün sayısı düşürülecek. Kısmi emeklilik düzenlemesi için yaş şartının indirilmesi gündeme geldi. Normalde 4/a (SSK)'dan sigortalı olmuş olanların, 3600-4500-5400 güne göre emeklilik şartları erkek ve kadın çalışanlarda, hizmet yılı ve günü aynı olmak ile birlikte yaş haddinde değişiklileri söz konusudur. Peki, kısmi emeklilik yaş şartı düşecek mi? Kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!

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EYT ile 2002-2004-2007-2014 sigortalıya erken emeklilik hakkı veriliyor! Kısmi emeklilik için net tablo açıklandı! Kadın/Erkek/Memur 50-53-55 yaşa kadar indirim! 3600 prim şartıyla...

Kısmi emeklilikte, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü olan kişiler, daha fazla çalışmadan emekli olabilecekler.

EYT ile 2002-2004-2007-2014 sigortalıya erken emeklilik hakkı veriliyor! Kısmi emeklilik için net tablo açıklandı! Kadın/Erkek/Memur 50-53-55 yaşa kadar indirim! 3600 prim şartıyla...

Ayrıca, yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlenmiş durumda. Bu şartın daha da geriye çekilmesi gündeme geldi.

EYT ile 2002-2004-2007-2014 sigortalıya erken emeklilik hakkı veriliyor! Kısmi emeklilik için net tablo açıklandı! Kadın/Erkek/Memur 50-53-55 yaşa kadar indirim! 3600 prim şartıyla...

Emekli aylığının miktarı, sigorta başlangıcının 2000'den önce veya sonra olmasına bağlı olarak değişecek.

EYT ile 2002-2004-2007-2014 sigortalıya erken emeklilik hakkı veriliyor! Kısmi emeklilik için net tablo açıklandı! Kadın/Erkek/Memur 50-53-55 yaşa kadar indirim! 3600 prim şartıyla...

Kısmi emeklilik hakkı kazanan kişiler, kök aylıkları ne olursa olsun aylık olarak 7.500 lira alacaklar. Temmuz ayında yapılacak yeni zamla birlikte kök maaşlar da artacak.

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