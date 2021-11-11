Asgari ücrete vergi ayarı! İşçiye fazladan 456 lira ödeme var...
2022 yılında uygulanacak asgari ücret için ciddi bir artış beklentisi arttı. Bunun yanında devlet vergi ve prim desteğinde de bulunacak. İşte yeni yılın asgari ücret hesabı…
Milyonlarca çalışanı, işsizi, ev hanımını, kısaca herkesi ilgilendiren asgari ücretin 2022 yılında kaç lira olacağı merak ediliyor. Önümüzdeki ay toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu bu miktarı belirleyecek ve Aralık ayının sonuna doğru rakam açıklanacak. Ancak hem işçi kesiminden hem işveren kesiminden hem de hükümet yetkililerinden gelen açıklamalara bakıldığında bu yıl artışın yüksek olacağı ve çalışanların gelir seviyelerinin artırılacağı anlaşılıyor. Bu noktada asgari ücretteki artışın işverene oluşturacağı yükün bir kısmının da devlet tarafından karşılanması için çalışmalar yürütülüyor.
ASGARİ ÜCRETTEKİ VERGİ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuyla ilgili "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor" açıklamasını yaptı.
KAÇ LİRA ÖDENİYOR?
Bugün asgari ücrette brüt rakam 3. 577,50 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan kesilen prim ve vergilerden sonra işçiye 2.528,9 TL net olarak ödeniyor. Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti ise 2021 yılı için 4.203,56 TL'yi buluyor. Burada işverenin SGK primi ve işsizlik sigorta primi brüt ücrete eklenmiş oluyor.
Ancak yapılan açıklamalara bakıldığında ilk etapta vergi konusu ele alınıyor. Yani asgari ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin kaldırılması yönünde çalışmalar var. Bu durum işçinin alacağı ücreti artıracak böylece zammın bir kısmı karşılanmış olacak.