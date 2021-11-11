Asgari ücrete vergi ayarı! İşçiye fazladan 456 lira ödeme var...

Milyonlarca çalışanı, işsizi, ev hanımını, kısaca herkesi ilgilendiren asgari ücretin 2022 yılında kaç lira olacağı merak ediliyor. Önümüzdeki ay toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu bu miktarı belirleyecek ve Aralık ayının sonuna doğru rakam açıklanacak. Ancak hem işçi kesiminden hem işveren kesiminden hem de hükümet yetkililerinden gelen açıklamalara bakıldığında bu yıl artışın yüksek olacağı ve çalışanların gelir seviyelerinin artırılacağı anlaşılıyor. Bu noktada asgari ücretteki artışın işverene oluşturacağı yükün bir kısmının da devlet tarafından karşılanması için çalışmalar yürütülüyor.