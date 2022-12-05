Çocuğu olan ailelere bu haberi mutlaka okusun! Elini çabuk tutan parasını alır! 1.300 TL’ye kadar ATM’den çekiliyor!

Çocuk parası yardımlarından yararlanan aileler her yönden en iyi fırsatlardan faydalanma imkânlarına sahip oluyor. ATM'lerden paraların çekileceği haberi ise vatandaşları heyecanlandıran bir başka gelişme olarak ön plana çıkıyor. Bu yardımlara ihtiyacı olan ailelerin yardım için ise lüzumlu koşulları araştırmaları ve yardımla alakalı olarak resmi müracaat yapmaları istenmektedir.