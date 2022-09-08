Emekliye 10.000 TL verilecek! SSK, Bağkur, 4C'liye EYLÜL'de rekor promosyon! ATM'den para çeken çift maaşla eve dönüyor! Onaydan sonra 3 gün içinde...
Emekli promosyon ödemelerinde Eylül kampanyaları vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bankalar kendi aralarında yarışa girdi. Bu kampanya kapsamında 8 bin liraya varan promosyon verilirken, bazı bankalar emekli yakınını getirene 10 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Promosyonlarda kimi bankalar hiçbir ek koşul aramadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? İşte banka banka emekli promosyon miktarları...
08.09.2022 13:45 - Son Güncelleme: 08.09.2022 13:45
Bankaların promosyon kampanyaları iyice hareketlendi. Emekli müşteri çekmek isteyen bankalar ödemeyi artırdı. 10 bin lira ve üzeri ödeme yapan banka sayısı oldukça yükseldi. Emeklilere 8.000 liraya varan promosyon verilirken, yakınını getirenlere ödemeler 10.000 TL'ye ulaşıyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? Emekli promosyon ödemesi almak için gerekli şartlar neler? İşte merak edilenler!
Kampanyalarla 8 bin liraya varan promosyon alma imkanı bulunurken, emekli yakınını getirenlere de ayrıca fırsatı var.