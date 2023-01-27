EYT'de milyonların beklediği haber! İşte Meclis'e geleceği tarih... Taslakta neler var? İlk maaş ne zaman yatacak?

EYT'LİLERİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakano Vedat Bilgin dün A Haber'de EYT'ye ilişkin flaş bir açıklama yapmıştı. Bakan Bilgin, "EYT'lilerin ilk maaşı 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. Sarkma olmaz ama daha erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesinde." ifadelerini kullandı.