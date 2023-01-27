EYT'de milyonların beklediği haber! İşte Meclis'e geleceği tarih... Taslakta neler var? İlk maaş ne zaman yatacak?
Milyonların merakla beklediği EYT'nin yasalaşması için artık geri sayım başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'yi pazartesi günü Meclis'e sunacağız." ifadelerini kullandı. Peki kimler EYT kapsamında emekli olacak, ilk maaş ne zaman yatacak? İşte detaylar...
27.01.2023 13:47 - Son Güncelleme: 27.01.2023 14:10
Milyonların merakla beklediği EYT'nin yasalaşması için artık geri sayım başladı.
PAZARTESİ MECLİS'TE
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. "Pazartesi günü Meclis'e sunacağız." dedi.
EYT'LİLERİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakano Vedat Bilgin dün A Haber'de EYT'ye ilişkin flaş bir açıklama yapmıştı. Bakan Bilgin, "EYT'lilerin ilk maaşı 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. Sarkma olmaz ama daha erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesinde." ifadelerini kullandı.