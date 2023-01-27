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EYT'de milyonların beklediği haber! İşte Meclis'e geleceği tarih... Taslakta neler var? İlk maaş ne zaman yatacak?

Milyonların merakla beklediği EYT'nin yasalaşması için artık geri sayım başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'yi pazartesi günü Meclis'e sunacağız." ifadelerini kullandı. Peki kimler EYT kapsamında emekli olacak, ilk maaş ne zaman yatacak? İşte detaylar...

27.01.2023 13:47 - Son Güncelleme: 27.01.2023 14:10
EYT’de milyonların beklediği haber! İşte Meclis’e geleceği tarih

Milyonların merakla beklediği EYT'nin yasalaşması için artık geri sayım başladı.

PAZARTESİ MECLİS'TE

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. "Pazartesi günü Meclis'e sunacağız." dedi.

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EYT’de milyonların beklediği haber! İşte Meclis’e geleceği tarih

EYT'LİLERİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakano Vedat Bilgin dün A Haber'de EYT'ye ilişkin flaş bir açıklama yapmıştı. Bakan Bilgin, "EYT'lilerin ilk maaşı 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. Sarkma olmaz ama daha erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesinde." ifadelerini kullandı.

EYT’de milyonların beklediği haber! İşte Meclis’e geleceği tarih

TASLAK METİN İMZAYA AÇILMIŞTI

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili taslak metin hazırlandı. Milletvekillerine yapılan sunumdan sonra son şekli verilecek taslak TBMM'ye sunulmuştu.

EYT’de milyonların beklediği haber! İşte Meclis’e geleceği tarih

EYT düzenleme teklifi 25 Ocak'ta Meclis'te imzaya açılmıştı.

EYT’de milyonların beklediği haber! İşte Meclis’e geleceği tarih

Söz konusu taslak ile ilgili bürokratlar geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekillerinin de olduğu milletvekillerine bir sunum yaparak bilgilendirmede bulundular.

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