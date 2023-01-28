30 gün içinde başvuranlar alacak! İŞKUR'dan 7 bin 945 TL ÖDEME! PTTBank hesaplarına aktarılıyor! Son 3 yılda en az 600 gün primi olan...
YENİ yılla birlikte hemen herkesin geliri yükseldi. Asgari ücret yüzde 54.66 artarak net 8 bin 506 liraya çıkarken, memurların ve emeklilerin yılın ilk yarısındaki gelirlerine ilişkin zam oranı refah payıyla yüzde 30'a yükseltildi.
Yeni yılla birlikte pek çok gelir gibi işsizlik maaşı da arttı. Brüt 10 bin 8 lira olan yeni brüt asgari ücretle işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar değişti. İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar işten ayrılma tarihine göre farklılık gösterirken, tavan ise damga vergisi kesilmiş olarak 7 bin 945 liraya çıktı. Peki işten ayrılanlara ne kadar maaş ödenecek? Halen işsizlik maaşı alanlar bu artıştan etkilenecek mi? İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili bilinmesi gereken önemli detaylar...
Ancak artışlar bunlarla sınırlı değil. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarındaki artışlar geniş bir kesimin gelirine yansıyacak. Bunlardan biri de işsizlik maaşı...
KİMLER ALIYOR?
Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor.