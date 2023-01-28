3600 kısmi-kademeli emeklilik, prim şartı, staj... EYT’de JOKER TAKIMI netleşti! 1999 ö. + SSK-4B 5000 prim+ 20-25 yılla emeklilik tablosu değişti!

EYT ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'yi pazartesi günü Meclis'e sunacağız." diyerek saat 11.00'a dikkat çekti. EYT'lileri emekli edecek yasanın yürürlüğe girmesine çok az zaman kala detaylar merak ediliyor. Şartların değişip değişmediğini ve kısmi emeklilik, staj gibi detayların ne durumda olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de kısmi emeklilik olacak mı? Kimler yararlanacak? Maaş hesabı ve son durumla ilgili bilgiler haberimizde!