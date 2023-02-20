EYT'de Meclis'e SON 8! 3600'den kısmi emeklilik + SSK'lılara 5000 gün prim eşitliği oylamada! Maaşlar 1 Nisan 2023'ten itibaren yatacak! Geçmişte staj girişi olanlar...

Deprem felaketinden sonra kapanan TBMM önümüzdeki hafta tekrar çalışmalarına başlayacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır" açıklaması yaptı.