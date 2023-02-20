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Haberler Ekonomi EYT'de Meclis'e SON 8! 3600'den kısmi emeklilik + SSK'lılara 5000 gün prim eşitliği oylamada! Maaşlar 1 Nisan 2023'ten itibaren yatacak! Geçmişte staj girişi olanlar...

EYT'de Meclis'e SON 8! 3600'den kısmi emeklilik + SSK'lılara 5000 gün prim eşitliği oylamada! Maaşlar 1 Nisan 2023'ten itibaren yatacak! Geçmişte staj girişi olanlar...

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenlere emeklilik yolunu açan düzenlemenin haftaya Meclis'e gelmesi bekleniyor. Hem düzenlemenin içeriğinde Meclis aşamasında bir değişiklik olup olmayacağı hem de ilk maaşların ne zaman bağlanacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Borçlanma ve ihya başvurusu yapanların da dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor. İşte en çok merak edilen soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
20.02.2023 12:47 - Son Güncelleme: 20.02.2023 12:48
EYT’de Meclis’e SON 8! 3600’den kısmi emeklilik + SSK’lılara 5000 gün prim eşitliği oylamada! Maaşlar 1 Nisan’dan itibaren yatacak! Geçmişte staj girişi olanlar...

Deprem felaketinden sonra kapanan TBMM önümüzdeki hafta tekrar çalışmalarına başlayacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır" açıklaması yaptı.

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EYT’de Meclis’e SON 8! 3600’den kısmi emeklilik + SSK’lılara 5000 gün prim eşitliği oylamada! Maaşlar 1 Nisan’dan itibaren yatacak! Geçmişte staj girişi olanlar...

Meclis'in yeniden açılmasıyla ilk gündem maddelerinden biri EYT düzenlemesi olacak. EYT düzenlemesi TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek.

EYT’de Meclis’e SON 8! 3600’den kısmi emeklilik + SSK’lılara 5000 gün prim eşitliği oylamada! Maaşlar 1 Nisan’dan itibaren yatacak! Geçmişte staj girişi olanlar...

Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa 28 Şubat günü Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

EYT’de Meclis’e SON 8! 3600’den kısmi emeklilik + SSK’lılara 5000 gün prim eşitliği oylamada! Maaşlar 1 Nisan’dan itibaren yatacak! Geçmişte staj girişi olanlar...

Düzenleme Meclis sürecinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

EYT’de Meclis’e SON 8! 3600’den kısmi emeklilik + SSK’lılara 5000 gün prim eşitliği oylamada! Maaşlar 1 Nisan’dan itibaren yatacak! Geçmişte staj girişi olanlar...

Onayla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. 5 milyonu aşkın vatandaşın beklediği yasa ile ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkına kavuşacak.

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