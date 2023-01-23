EYT’de Meclis SAYACI açıldı! 5.000 prim + 1999 öncesi sigortalıların emeklilik şartları değişti! 2000 girişliye 3600’den kısmi emeklilik! Staj, tazminat, %30 zamlı maaş...

EYT dediğimiz kavram 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan bir yasayla ortaya çıktı. Çıkartılan bu yeni EYT düzenlemesi emekliliği öne çekmiş olacak. 1999 öncesi haklar geri verilecek.

Peki, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar açısından durum ne? Onlar için yeni bir emeklilik şartı getirilmiş durumda. 8 Eylül 99'dan sonra sigortalı olan erkekler 60 yaşında ve 7000 günle, kadınlar ise 58 yaş 7000 günle emeklilik hakkı kazanıyor. Hatta 2008'den sonra bu gün sayısı 7200'e çıkıyor. Erkeklerde ise yaş şartı 61'e yükseliyor.