EYT'de Meclis SAYACI açıldı! 5.000 prim + 1999 öncesi sigortalıların emeklilik şartları değişti! 2000 girişliye 3600'den kısmi emeklilik! Staj, tazminat, %30 zamlı maaş...
EYT yasası için kritik günler geldi, çattı. Yaşa Takılanları emekli edecek düzenleme Meclis yolunda. Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber EYT'liler hem maaş hem de kıdem tazminatı imkanına kavuşacak. Maaş bağlanır bağlanmaz da promosyon için harekete geçilecek. EYT'de yasa tasarısının metinlerinin şekillendirilmesinin ardından taslak Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nunda görüşülecek. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nebati EYT düzenlemesinden 5 milyona yakın kişinin emeklilik ihtimali olduğunu ifade etti. Bunların % 40'ı yani 2 milyon 250 bin kişinin bu yıl emeklilik hakkına sahip olacağını söyledi. Peki, EYT ne zaman Meclis'te? EYT'lilerin maaşları ne kadar olacak? 2000 sonrası sigortalılar için plan var mı? İşte detaylar!
8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları emekli edecek EYT düzenlemesi için geri sayım sona eriyor. Yasa bu hafta Meclis'e gelecek. Bu gelişmelerin yanı sıra bir diğer merak edilen de "8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar EYT'den yararlanabilir mi?" sorusu oldu. Haberimizde EYT kapsamına girebilmeniz için 5 yoldan bahsettik. İşte merak edilenler...
EYT dediğimiz kavram 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan bir yasayla ortaya çıktı. Çıkartılan bu yeni EYT düzenlemesi emekliliği öne çekmiş olacak. 1999 öncesi haklar geri verilecek.
Peki, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar açısından durum ne? Onlar için yeni bir emeklilik şartı getirilmiş durumda. 8 Eylül 99'dan sonra sigortalı olan erkekler 60 yaşında ve 7000 günle, kadınlar ise 58 yaş 7000 günle emeklilik hakkı kazanıyor. Hatta 2008'den sonra bu gün sayısı 7200'e çıkıyor. Erkeklerde ise yaş şartı 61'e yükseliyor.
8 Eylül 1999'dan sonra olanların EYT yasasından yararlanma şansı hiç mi yok? Bu sorunun cevabı evet, var. Belli şartlarda bu arkadaşlarımız EYT kapsamına girebilir.