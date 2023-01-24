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Haberler Ekonomi Tarih verildi! Altın fiyatları adeta kalp krizi nedeni! Alınmalı mı, satılmalı mı? 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...

Tarih verildi! Altın fiyatları adeta kalp krizi nedeni! Alınmalı mı, satılmalı mı? 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıları heyecanlandırmaya devam ediyor. Gram altın tarihin en yüksek seviyelerini görürken ons altının yeniden 2000 dolar seviyelerinin üstüne çıkma yönlü hareketlerine devam ediyor. İşte 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın fiyatları...

takvim.com.tr
24.01.2023 08:16 - Son Güncelleme: 24.01.2023 08:16
Tarih verildi! Altın fiyatları adeta kalp krizi nedeni! Alınmalı mı, satılmalı mı? 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...

Bu günlerde döviz, altın ve petrolde meydana gelecek olan fiyat değişiklikleri merak konusu olmaya başladı. Yeni fiyatların yeni yılda nasıl olacağı artış mı olacak yoksa düşüş mü yaşanacak bu merak edilen konulardan biri olarak biliniyor. Altın fiyatları ile ilgili yapılan açıklamalar, yorumlar ons altının artışı ile ilgili olarak da yapılan uzman yorumları bulunuyor. Bu yorumlara göre altına yatırım yapmak isteyenler bu yorumları dikkatli şekilde takip etmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarih verildi! Altın fiyatları adeta kalp krizi nedeni! Alınmalı mı, satılmalı mı? 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...

Ons altının fiyatının artışında FED kararlarının etkisi bulunuyor. Fed'in faiz artırımlarıyla birlikte bir dönem durağan seyir izleyen altın son zamanlarda güçlenmeye başladı.

Tarih verildi! Altın fiyatları adeta kalp krizi nedeni! Alınmalı mı, satılmalı mı? 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...

Altındaki bu artışın yakın bir tarihte 2.200 dolar seviyesini aşacağı ile ilgili ciddi yorumlar bulunuyor. Bu tarihi veren yorumcular son günlerde altının sürekli yükselişini ve dolardaki artışı sebep olarak gösteriyor.

Tarih verildi! Altın fiyatları adeta kalp krizi nedeni! Alınmalı mı, satılmalı mı? 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...

Gram Altındaki Yükseliş de Devam Ediyor

Ons altın için dolardaki artış ve FED kararları beklenirken gram altında yükseliş son hız devam ediyor.

Tarih verildi! Altın fiyatları adeta kalp krizi nedeni! Alınmalı mı, satılmalı mı? 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...

Gram altın fiyatları da ons altına paralel ve tarihi yüksek seviyelerinde işlem görüyor.

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