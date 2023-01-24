Tarih verildi! Altın fiyatları adeta kalp krizi nedeni! Alınmalı mı, satılmalı mı? 14-18 ve 22 ayar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gram altın...

Bu günlerde döviz, altın ve petrolde meydana gelecek olan fiyat değişiklikleri merak konusu olmaya başladı. Yeni fiyatların yeni yılda nasıl olacağı artış mı olacak yoksa düşüş mü yaşanacak bu merak edilen konulardan biri olarak biliniyor. Altın fiyatları ile ilgili yapılan açıklamalar, yorumlar ons altının artışı ile ilgili olarak da yapılan uzman yorumları bulunuyor. Bu yorumlara göre altına yatırım yapmak isteyenler bu yorumları dikkatli şekilde takip etmektedir.