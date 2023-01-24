5.500,, 5,800, 6.200 TL alana 15 saniyede yatıyor! 9.500 TL’ye çıkıyor! SGK, Bağ-Kur, EYT’li 4C’liye OKKALI emekli promosyonu! PTT, Ziraat, SGK...

ÖZEL BANKALARDA 15 BİN TL

Bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor. EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek.