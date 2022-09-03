En az minimum aylık maaşı 3500 TL olacak! Maaş derdi de yok! 4500 gün prim ödeyenlere 2022’de emeklilik dilekçesi!

Emeklilik dilekçesi 4500 gün prim koşuluyla veriliyor. Toplamda 4500 prim günü olan çalışan sigortalılık yaş ve gün koşulu ile erken emekli olabiliyor. Son günlerin en çok gündem hususlarından birisi de 2022 senesi emeklilik dilekçesi konusudur. Bu husus günümüzde yüz binlerce vatandaşın gündeminde olan bir olaydır. Erken emekli olacak olan kişiler için alternatif seçeneklerden birisi de 4500 gün koşuludur. Peki, SGK emeklilik müracaat dilekçesi nasıl verilecek?