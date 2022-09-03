En az minimum aylık maaşı 3500 TL olacak! Maaş derdi de yok! 4500 gün prim ödeyenlere 2022'de emeklilik dilekçesi!
SGK emeklilik dilekçesi veren tüm erkek ve bayan çalışanlarda ilk olarak kişinin hakları olur. Genellikle işe giriş tarihine göre yaş özelliğinden emeklilik şartı ile normal koşullar belirleniyor. Dolayısıyla emeklilik dilekçesini veren çalışanın normal emeklilik şartları inceleniyor. Böylece emekli olunup olunamayacağına dair genel bir bilgilendirme de yapılıyor.
Emeklilik dilekçesi 4500 gün prim koşuluyla veriliyor. Toplamda 4500 prim günü olan çalışan sigortalılık yaş ve gün koşulu ile erken emekli olabiliyor. Son günlerin en çok gündem hususlarından birisi de 2022 senesi emeklilik dilekçesi konusudur. Bu husus günümüzde yüz binlerce vatandaşın gündeminde olan bir olaydır. Erken emekli olacak olan kişiler için alternatif seçeneklerden birisi de 4500 gün koşuludur. Peki, SGK emeklilik müracaat dilekçesi nasıl verilecek?
SGK emeklilik müracaat dilekçenizi verirken, kesinlikle doğru ve tam bir şekilde bilgi verdiğinize ilgi etmeniz şarttır. Bu kapsamda çeşitli bir değerlendirme prosedürü yapılıyor.
Bu koşullar çalışan şahıslara özel olarak belirlenir. Prim gün ödeme koşulu, sigortalı gün koşulu, ve yaş koşuludur. Dolayısıyla bu ilkelerin tamamının makul bulunması halinde SGK dilekçesine onay verilir. Ardından ise vatandaşlara emekli maaşı verilir.
Ancak çalışan vatandaş SGK emeklilik primi şartlarını sağlamıyorsa vatandaşlara maaş verilmez. Çalışanların bu tarz hallere aynı vakitte itiraz hakları bulunuyor.