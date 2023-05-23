EYT’de kısmi emeklilik için SGK prim, yıl tablosu! Sigorta başlangıcı 2000 - 2001 - 2002 olanlara müjde! 48-50-55 yaş + 3600 gün ile 2 yıl erken emeklilik geliyor!

EYT yasasının çıkış tarihinden önce, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısını tamamlayanlar kadınlar için 50 yaşında, erkekler için ise 55 yaşında emekli olabiliyorlardı. Ancak 2014 yılından itibaren, kadınlar için emeklilik yaşı 58'e, erkekler için ise 60'a kademeli olarak yükseltilmiştir.