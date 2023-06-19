EYT’de kısmi emeklilik için nihai tablo geldi! 2000 sonrası sigorta + 3600 ve 5000 prim + 50-55 yaşla erken emeklilik kıstası! Torba yasa için talepler sıralandı! Kadın, erkek...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasıyla birlikte 5 milyona yakın kişiye emeklilik yolu açıldı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlamışsa emekli aylığına kavuşuyor. SSK kapsamında emekli olacakların sigorta başlagıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlaması gerekiyor.