Kooperatif marketlerinde indirim BAŞLADI! Kurban Bayramı’nı bekleyenlere müjde! Tarım Kredi 20 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ! 95 üründe fiyat düştü!

Kurban Bayramı'nı bekleyenlere müjdeli haber geldi. Kooperatif marketlerinde indirim başladı. Tarım Kredi 19 Haziran 2023 fiyat listesi yayımlandı. 95 üründe fiyatların düştüğü duyuruldu. Ailelerin market alışverişi yapmadan önce fiyat araştırması yaptığı biliniyor. Bu noktada da zincir marketler fiyatlarını indirebildiği kadar indiriyor. Tarım Kredi Marketleri de bu hafta hem bayram için çikolata ve şekerlerde hem de kahvaltılık ürünlerde büyük indirim uyguladı. İşte Tarım Kredi 19 Haziran - 6 Temmuz 2023 kataloğu tam liste.