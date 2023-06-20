Kooperatif marketlerinde indirim BAŞLADI! Kurban Bayramı'nı bekleyenlere müjde! Tarım Kredi 20 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ! 95 üründe fiyat düştü!
Tarım Kredi Marketlerine alışveriş yapmak isteyenlere müjdeli bir haber var! Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yayımlanan 95. katalog ile birlikte, birçok üründe büyük indirimler başladı. Bu hafta Tarım Kredi Marketlerinde pek çok üründe cazip fırsatlar sunulacak. Tarım Kredi Marketlerindeki indirimli ürünler arasında dikkat çekenler şunlardır: Donuk kıyma 91,90 TL, but pirzola 83,90 TL, salam 46,90 TL, baharat çeşitleri ise 8,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, 34,25 TL'ye domates salçası, bulgur, pirinç, tuz, margarin, kahvaltılık çeşitleri gibi temel ihtiyaç ürünlerinde de indirimler mevcut olacak.
20.06.2023 10:25 - Son Güncelleme: 20.06.2023 10:55
Kurban Bayramı'nı bekleyenlere müjdeli haber geldi. Kooperatif marketlerinde indirim başladı. Tarım Kredi 19 Haziran 2023 fiyat listesi yayımlandı. 95 üründe fiyatların düştüğü duyuruldu. Ailelerin market alışverişi yapmadan önce fiyat araştırması yaptığı biliniyor. Bu noktada da zincir marketler fiyatlarını indirebildiği kadar indiriyor. Tarım Kredi Marketleri de bu hafta hem bayram için çikolata ve şekerlerde hem de kahvaltılık ürünlerde büyük indirim uyguladı. İşte Tarım Kredi 19 Haziran - 6 Temmuz 2023 kataloğu tam liste.