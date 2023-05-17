EYT’de kısmi emeklilik için net tablo: 2000 sonrası SSK, Bağkur’luya 3600 prim gün şartları değişti! Staj ve çıraklık sigortasıyla 2.160 gün kazanma şansı! Kadın 50, erkeklerde 55...

EYT sonrası en merak edilen konulardan biri de kısmi emeklilik konusu oldu. EYT'yi az farkla kaçıranların tercihi 3600 gün primle kısmi emekliliğe yöneliyor. Bunun için şartların değiştirilmesi, yaşın esnetilmesi gündeme geldi. Öte yandan primle kaçıranlar için ise staj ve çıraklık ayrıntısı bulunuyor. Peki, EYT'yi kaçıranlar için 2. şans ne? Kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...