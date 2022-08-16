EYT’de kısmi emeklilik formülü! Emeklilikte yaşa takılanlarda 3600 gün primi olanların yaş şartı esnetilecek mi? Primi eksik olana fırsat

Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, detayların yıl bitmeden netleşmesi bekleniyor.