EYT'de kısmi emeklilik formülü! Emeklilikte yaşa takılanlarda 3600 gün primi olanların yaş şartı esnetilecek mi? Primi eksik olana fırsat
'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın emeklilik yolunu açacak çalışma kapsamında kısmi emeklilik formülü de masaya yatırılacak. Burada da 3600 günü olanlar için yaş şartının esnetilmesi söz konusu olabilecek. Primi eksik olanlar da muradına erebilecek. Peki EYT'de kısmi emeklilik formülü nasıl? İşte detaylar
16.08.2022 15:03 - Son Güncelleme: 16.08.2022 15:07
Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, detayların yıl bitmeden netleşmesi bekleniyor.