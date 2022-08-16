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Haberler Ekonomi EYT'de kısmi emeklilik formülü! Emeklilikte yaşa takılanlarda 3600 gün primi olanların yaş şartı esnetilecek mi? Primi eksik olana fırsat

EYT'de kısmi emeklilik formülü! Emeklilikte yaşa takılanlarda 3600 gün primi olanların yaş şartı esnetilecek mi? Primi eksik olana fırsat

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın emeklilik yolunu açacak çalışma kapsamında kısmi emeklilik formülü de masaya yatırılacak. Burada da 3600 günü olanlar için yaş şartının esnetilmesi söz konusu olabilecek. Primi eksik olanlar da muradına erebilecek. Peki EYT'de kısmi emeklilik formülü nasıl? İşte detaylar

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
16.08.2022 15:03 - Son Güncelleme: 16.08.2022 15:07
EYT’de kısmi emeklilik formülü! Emeklilikte yaşa takılanlarda 3600 gün primi olanların yaş şartı esnetilecek mi? Primi eksik olana fırsat

Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, detayların yıl bitmeden netleşmesi bekleniyor.

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EYT’de kısmi emeklilik formülü! Emeklilikte yaşa takılanlarda 3600 gün primi olanların yaş şartı esnetilecek mi? Primi eksik olana fırsat

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların heyecanla beklediği çalışmada, kısmi emekliliğe ilişkin formüller de gündeme gelecek.

EYT’de kısmi emeklilik formülü! Emeklilikte yaşa takılanlarda 3600 gün primi olanların yaş şartı esnetilecek mi? Primi eksik olana fırsat

MEVCUT SİSTEM NASIL?
Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.

EYT’de kısmi emeklilik formülü! Emeklilikte yaşa takılanlarda 3600 gün primi olanların yaş şartı esnetilecek mi? Primi eksik olana fırsat

Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa varan şartlar ortaya çıkıyor.

EYT’de kısmi emeklilik formülü! Emeklilikte yaşa takılanlarda 3600 gün primi olanların yaş şartı esnetilecek mi? Primi eksik olana fırsat

YAŞ ŞARTI DEĞİŞEBİLİR
EYT çalışmalarıyla birlikte kısmi emeklilikte yaş durumu da gündeme geldi. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan kısmi emeklilik şartlarının, primi yetersiz EYT'liler için yumuşatılması söz konusu olabilecek.

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