184 TL'den düştü! Ayçiçek yağı, şeker, bakliyat, sabun, tuvalet kağıdı... A101'de bu hafta neler var? Market yarışı kızıştı indirimi alası yapıldı!
A101 marketlerinin aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Ağustos ayında bir çok üründe indirim uygulayan zincir marketleri bu hafta Ayçiçek yağı, şeker, bakliyat, sabun, tuvalet kağıdında indirimin dozunu arttırdı. 4.5 litrelik ayçiçek yağı 184 TL'den düştü. Gıda ve temizlik ürünlerini almak için market yolunu tutan binlerce kişi A101'in aktüel ürünlerini inceliyor. Bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Zincir marketleri her hafta indirim kampanyalarında birbirleriyle yarışıyor. Peki A101'de hangi ürünler indirime girdi? İşte güncel a101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
17.08.2022 09:05 - Son Güncelleme: 17.08.2022 09:05
A101'in yeni kataloğu merakla bekleniyordu. Ve açıklandı. Bu haftanın güncel indirimli ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürünlerde fiyat etiketlerini yenileyen A101 zincir marketleri bu hafta hem gıdada, hem temizlikte, hem de elektronik ürünlerde indirim uyguladı. Elektronik ürünlerin bulunduğu katalogdaki indirimler 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Peki şeker, yağ fiyatları düştü mü? İşte A101'de bu hafta indirime giren ürünlerin listesi...