451.787,27 TL'lik daireler aylık 2.258,94 lira! 45 bin birikmişiniz varsa yeter! TOKİ İstanbul 2+1, 3+1 konut satışları bugün yarın başlıyor!

Düğünü olanlar, ev almak, evini değiştirmek isteyenler dikkat! TOKİ dar ve orta gelir grubundakiler için duyuru yaptı. Açık arttırma ve kura ile uygun fiyata ev satışları yapılacak. Megakent İstanbul olmak üzere onlarca ilde başlatılan proje kapsamında 2+1, 3+1 daireler 460 bin, 464 bin, 513 bin, 643 bin TL'ye satılıyor. İl il projelerin detayları açıklandı. Peki hangi ilde konutlar ne kadara satılacak? İşte yanıtı...