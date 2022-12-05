EYT'de KOD 8 çizgisi! 4A, 4B,4C 5 bin prim + 1999 öncesi 20-25 yıl sigorta girişliler EYT'de YAŞ şartsız yararlanacak! Staj, çıraklıkta 25 gün detayı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenleme ocak ayında yürürlüğe girecek. Düzenlemenin ardından emeklilik müracaatları başlayacak. EYT çalışmasının hayata geçmesine az bir süre kala birçok kişi, çalışma hayatına devam etme, kıdem tazminatı hakkı, eksim prim hesaplaması, staj ve çıraklık gibi konularda kafa karışıklığı yaşıyor. Peki bu soruların cevapları neler? İşte tüm detaylarıyla EYT meselesi haberimizde!