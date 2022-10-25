680 bin TL'lik evler 2 bin 280'ye 1 günde sizin! TOKİ'den 2+1, 3+1 daire almak için son günler! Dipte bucakta 50 bin TL'niz varsa hemen yatırın!
250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ için son fırsat! Başvurularda sona geliniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için başvuru ekranı halen açık. Başvuru dedeli 500 TL alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yürütülen TOKİ sosyal konut projesi temel atma töreninin 25 Ekim 2022 Salı günü başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 ille canlı bağlantı kurarak 5 bin 615 konutun temelini atacak. İşte detaylar...
TOKİ güncel konut satışları devam ediyor. İster 2+1, ister 3+1 odalı daireyi seçin. 81 ilde cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlatıldı. 18 yaş üstü herkes başvurabilecek. Emekliler, çalışanlar, ev hanımları, yeni evliler için başvuru ekranı halen aktif. 31 Ekim'de başvuruların sona ereceği duyuruldu. Peki İlk Evim nasıl başvururum? İlk Evim başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Peşinat ne kadar, aylık taksitleri düşük mü? TOKİ'den yapılan açıklamada, ''Başvuru dönemi bitiminden sonra "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Başvuru toplanan projeler için kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.'' denildi. İşte Ekim ayı TOKİ güncel konut satışları...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) E-Devlet başvurularının 28.10.2022 tarihinde sona ereceğini açıkladı. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ile yapılacak başvurular ise 31.10.2022 tariinde bitecek.
PEŞİNAT VE TAKSİT TUTARI HAKKINDA
Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL, 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.
Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
• T.C. vatandaşı olması,
• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,
• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).
• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)