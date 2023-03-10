Minimum 8.500 TL maaşla KPSS'li KPSS'siz, sınavsız ilanlar! İŞKUR Bakanlık 163 BİN 700 personel alacak! Sağlık Bakanlığı, hastane, özel sektör, kamu, TYP...
Özel sektör İŞKUR aracılığıyla 96 bin 200 işçi ararken, 2 bakanlık da 67 bin 500 personel alımı için kolları sıvadı. Peki iş arayanlar nasıl başvuru yapacak? En çok açık hangi mesleklerde? İşte bu soruların yanıtları...
10.03.2023 11:11 - Son Güncelleme: 10.03.2023 11:11
Hem kamu hem de özel sektör yeni istihdam yaratmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı için hazırlıklarını sürdürürken, deprem bölgesinde toplum yararına işlerde 25 bin kişiye iş kapısı açan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu sayıyı 50 bine çıkartmak için kolları sıvamış durumda.