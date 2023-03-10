Minimum 8.500 TL maaşla KPSS'li KPSS'siz, sınavsız ilanlar! İŞKUR Bakanlık 163 BİN 700 personel alacak! Sağlık Bakanlığı, hastane, özel sektör, kamu, TYP...

Hem kamu hem de özel sektör yeni istihdam yaratmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı için hazırlıklarını sürdürürken, deprem bölgesinde toplum yararına işlerde 25 bin kişiye iş kapısı açan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu sayıyı 50 bine çıkartmak için kolları sıvamış durumda.