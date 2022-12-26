EYT'de FİNAL günü! 8 Eylül 1999 Ö. + SSK-5000, Bağkur 4C-7200 prim + 20-25 yıl EYT’de platin takımına geçti! İşte SGK 2023 emeklilik YAŞ TABLOSU ve 41.madde detayı! Stajda 1 yıllık süre…

Kimlerin EYT'li olup olamayacağı dahil birçok soru ise yanıt bekliyor. Peki yaş şartı kalkarsa bir EYT'li nasıl emekli olur? EYT'linin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Borçlanma ile EYT'li olunur mu? EYT'de staj düzenlemesi var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları