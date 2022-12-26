EYT'de FİNAL günü! 8 Eylül 1999 Ö. + SSK-5000, Bağkur 4C-7200 prim + 20-25 yıl EYT’de platin takımına geçti! İşte SGK 2023 emeklilik YAŞ TABLOSU ve 41.madde detayı! Stajda 1 yıllık süre…
8 eylül 99 öncesi sigortalıları kapsadığı belirlenen EYT'de final aşamasına geçildi. Bilindiği üzere EYT düzenlemesinde prim ve yıl şartlarının değişmeyeceği kesinleşti. Prim şartı SSK'lılar için 5000, Bağkur ve Emekli Sandığı için 7200-9000 gün olarak sabit kaldı. Yaş sınırı konusunda öneriler masaya gelmişti. Kabine'de son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek. Bu kapsamda yaş şartı söz konusu olmazsa 2 milyon kişi emekli olacak. Peki, EYT'li olanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Staj düzenlemesi olacak mı? Yaş şartı geldi mi? İşte tüm detaylarıyla EYT meselesi...
EYT son dakika gelişmeler yaşanıyor. Düzenlemede detaylar bugün açıklanırsa 2023 Ocak ayında yürürlüğe girmesi olası gözüküyor. Aylık bağlama oranı hakkında henüz çalışma yapılmadı. Öte yandan prim ve yıl şartının değişmemesi nedeniyle aralık ayı bitmeden borçlanma başvurusu yapılması daha karlı olacaktır. Peki EYT'de son durum ne? Ne zaman Meclis'e gelecek? İşte merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hükümetin yürüttüğü düzenlemede sona gelindi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş şartının henüz netleşmediğini söyledi. Gözler Başkanı Erdoğan'ın EYT açıklamasına çevrildi.
Kimlerin EYT'li olup olamayacağı dahil birçok soru ise yanıt bekliyor. Peki yaş şartı kalkarsa bir EYT'li nasıl emekli olur? EYT'linin kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Borçlanma ile EYT'li olunur mu? EYT'de staj düzenlemesi var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşıldı. En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği.