EYT son dakika YAŞ ŞARTI pankartı açıldı! 49.9 sınırıyla KOTA doluyor! SSK, Bağ-Kur'lu ve 45,46,47'sına basan TORBADAN atılıyor...
EYT hakkında araştırmalar hızlandı. Bu hafta içerisinde kesin çıkacağı müjdesinin verilmesinin ardından vatandaşlar heyecanla beklemeye başladı. Bugün itibariyle kabine toplantısı sonrası EYT hakkında son dakika gelişmeleri yaşanacak. Sayılı saatler kala milyonlarca EYT'Li yai şartı ve kapsam detatylarını merak ediyor.İşte detaylar...
EYT bu hafta içinde açıklanıyor. Özellikle bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası detaylar netleşecek. Kritik gün geldi! Peki, EYT yaş sınırı ne olacak? İşte EYT son dakika gelişmeleri ve konu hakkında merak edilen tüm sorular...
EYT'DE SON DURUM NE?
Çeyrek asra yaklaşan EYT sürecinde artık finale gelindiğini belirten Karakaş, "EYT'liler şartsız EYT istiyor. Biz biliyoruz ki bu grup homojen değil. Hepsine aynı formül olması söz konusu değil. Herkesin farklı şartları var. Biliyorsunuz daha önceden 3 farklı kurum vardı, dolayısıyla her kurumun mevzuatı ayrıydı. EYT öncesinde 2 emeklilik seçeneği vardı. Kısmi emeklilik, SSK'lıların 3600 gün primle emekliliği ve Bağ-Kur'luların 5400 gün primle emekliliği olacak mı konusunda endişeler vardı. Bakanımızın açıklamasıyla bunların kapsama dahil olacağı kesinleşti" sözlerini kullandı.
YAŞ ŞARTI OLACAK MI?
Yaş şartı olmaması halinde en erken emeklilik yaşının 43 olacağını belirten Karakaş, "Vatandaş işe girdiği zaman hakkı olanı istiyor. O zaman emekli sandığı, 25 yılı doldurana emeklilik hakkı veriyordu. Bizim emeklilik sistemimizle çok oynandı. Geçmiş yıllarda 38 yaşında bile emeklilik mümkün olabiliyordu. Yaş olayına gelecek olursak, EYT ile ilgili bir paket hazırlandı. Yaş aralıklarının maliyetleri ve yaş şartı olmaksızın EYT düzenlemesinin maliyeti hesaplandı. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek" dedi.
EYT'YE BAŞVURU NASIL OLACAK?
EYT başvuru sürecinin danışmanlık almadan kolayca yapılabileceğini belirten Karakaş, vatandaşların önünde bulunan 3 alternatifi şöyle anlattı:
"SGK dijital anlamda en gelişmiş sisteme sahip. e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Dijitali kullanamayanlar ise tek bir belge doldurup doğrudan teslim edebilir ya da postalayabilir."
EYT BU HAFTA ÇIKARSA NE ZAMAN BAŞVURULMALI?
Başvuru tarihinin emekli maaşını etkilemeyeceğinin altını çizen Karakaş, "Takvim zaten belli. Milletvekillerimizin tatile girmiş olması da bu durumu değiştirmiyor. 2023 yılı bütçesinden maaş alacakları için aralık ayında maaş almaları zaten mümkün değildi. Düzenlemenin Ocak ayında yürürlüğe girişi kesinleşmiş gibi. Ocak ayında dilekçe verildikten sonra maaş alınmaya başlanacak" diye konuştu.