BİM gelecek hafta aktüel ürünleri yayında! BİM'de önümüzdeki hafta neler var belli oldu: bebek bezi, kağıt havlu, et ve süt ürünleri, ayakkabılık, tekstil ürünleri...
BİM'de gelecek hafta hangi ürünler indirime girecek? BİM gelecek hafta aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM'de önümüzdeki hafta indirim olan ürünler hangileri? Zincir marketlerin aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Marketlerde her hafta pek çok üründe sürpriz indirimler oluyor. BİM mağazalarında gelecek haftaki indirimli ürünler şimdiden belli oldu. Ayçiçek Yağlı Ton Balığı 24,90, Mega Kağıt Havlu 17,90, Bebek Bezi Aylık Paket 84, 90... İşte indirime giren ürünlerin tamamı...
28.11.2021 09:45
- Son Güncelleme: 28.11.2021 13:48
BİM gelecek hafta aktüel ürünleri yayında! BİM'de önümüzdeki hafta neler var belli oldu: bebek bezi, kağıt havlu, ev ve tavuk ürünleri, ayakkabılık, tekstil ürünlerinde şaşırtan indirimlere gidildi. BİM mağazalarına gitmeden önce aktüel ürünler kataloğuna bakmak çok önemli. Hangi ürünlerin indirime girdiğine aktüel ürünler kataloğundan bakan vatandaşlar mağazaya gittiklerinde kolaylıkla indirimli ürünlere ulaşabiliyor. BİM'de çeşit çeşit üründe efsane indirimleri kaçırmamak için kataloğun tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.